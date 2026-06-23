وفق مسؤول أمريكي قال للأناضول إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن الآلية في وقت قريب.

تحرك أمريكي.. "سنتكوم" تطلق آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان وفق مسؤول أمريكي قال للأناضول إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن الآلية في وقت قريب.

واشنطن / الأناضول

صرح مسؤول أمريكي بأن القيادة المركزية "سنتكوم" أطلقت آلية جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان ولمتابعة تطورات الوضع الميداني.

ومساء الاثنين، قال المسؤول في بيان للأناضول مفضلا عدم نشر اسمه، إن الهدف من هذه الخطوة هو "وضع حد لأعمال العنف" في لبنان.

وأضاف أن إطلاق هذه الآلية جاء عقب اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون.

وتابع: "نعمل على تمكين إسرائيل ولبنان، بوصفهما دولتين ذواتي سيادة، من إجراء حوار والتوصل إلى مسار يفضي إلى السلام والأمن. وستواصل المباحثات التقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن بين البلدين".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن الآلية الجديدة في وقت قريب.



ومنذ 2 مارس/آذار 2026 تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و175 قتيلا و12 ألفا و164 جريحا، ونزوح أكثر من مليون شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.



وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، فيما سيطرت على مناطق أخرى خلال الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الأخير لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

