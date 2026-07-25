تحالف دعم الشرعية باليمن يعلن قصف أهداف حوثية بمحافظة الحديدة

إسطنبول / الأناضول

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، قصف أهداف في محافظة الحديدة غربي البلاد، قال إنها تتبع لـ "المليشيا الحوثية الإرهابية"، وفق وصفه.

وقال متحدث قوات التحالف تركي المالكي في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية".

وأوضح المالكي أن السعودية "وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات، وتجدد استمرار وقوفها معهم لمواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية".

وأضاف أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، مبينا أن "جميع الموانئ اليمنية بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف مفتوحة أمام الملاحة البحرية وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية".

وتابع: "لا تزال المليشيات الحوثية ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشاكل والمعاناة التي تسببت فيها وتزيد من معاناة أشقائنا اليمنيين في مناطق سيطرتهم".

وأوضح المالكي أن "التحالف نفذ ردًا حازمًا وقويًا بعد أن وضع أولوياته واهتمامه بالحفاظ على مقدرات الشعب اليمني الشقيق".

وأكد أن "الاستهداف تركز على أهداف عسكرية مشروعة للمليشيا الحوثية الإرهابية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر"، وفق وصفه.

وقال "عملية الرد العسكري قد انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العسكرية المخطط لها، وتم تنفيذ العملية وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب"، وفق البيان.

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية والتدابير اللازمة لحماية سفننا وحماية مصالح المملكة ومقدراتها الوطنية، وفي حال استمرار الميليشيا الحوثية بأعمالها العدائية فإنه سيتم الرد على ذلك دون تهاون"، حسب البيان.

وعقب ذلك، اعتبر المكتب السياسي لجماعة الحوثي، في بيان، أن الاستهداف "تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقوانين الدولية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية"، وفق ما ذكرته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة.

وقال إن ذلك "لن يمر دون رد"، متوعدا بالعمل ضمن ما أسماه "معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد".

والجمعة، أعلنت الرياض، أن سفينة سعودية تعرضت لإصابة طفيفة في بدنها جراء استهدافها في البحر الأحمر.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية، وفق وكالة الأنباء "واس"، إن السفينة NCC MASA التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر اليوم، نتج عنه إصابة طفيفة في بدنها.

والخميس، أفادت "واس" بأن سفينة تملكها الرياض تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها دون تسجيل إصابات.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الأربعاء، استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وقالت إن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق فيهما.

وقبل ذلك بيومين، أعلنت الجماعة فرض "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، ردا على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

ورغم التهدئة النسبية التي يشهدها اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 لا تزال مواجهات متقطعة تدور في الحرب التي بدأت قبل نحو 12 عاما بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مطلع يوليو/تموز الجاري تصاعد التوتر في اليمن وشهدت بعض الجبهات أعنف مواجهات منذ عام 2022 وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وتدعم السعودية الحكومة اليمنية عبر قيادتها تحالف دعم الشرعية، بينما تُتهم إيران بمساندة جماعة الحوثي.​​​​​​​