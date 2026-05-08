تبون يشكر أردوغان على تقليده "وسام الدولة" التركي

أنقرة/ الأناضول

شكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على تقليده "وسام الدولة"، الذي يعتبر أعلى وسام في الجمهورية التركية.

جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، قبيل مأدبة عشاء أقامها الرئيس أردوغان على شرف ضيفه تبون.

وقال الرئيس تبون، إن "هذا التكريم الرفيع هو تعبير عن صدق مشاعرنا المشتركة لنجعل من الجزائر وتركيا نموذج للتعاون المكثف والمفتوح على كل المجالات ومثالا لشراكة ذات ديناميكية متصاعدة وطموحة".

وأكمل: "ولنجعل منهما (الجزائر وتركيا) بلدان يساهمان في مساع الأمن والسلام، لا سيما أمام ما يجري اليوم في منطقة الشرق الأوسط والخليج".

وأشار تبون، إلى أنه يعرب عن جزيل الشكر والعرفان لتركيا والرئيس أردوغان بأن شمله "هذا التكريم ونحن نقود سويا مسيرة التعاون بين بلدينا المتطلعين إلى شراكة استراتيجية عميقة وشاملة، وقد أرسينا أسسها ومعالمها خلال هذه الزيارة إلى هذا البلد الكبير العريق الشقيق".

وكان الرئيس التركي، قلد ضيفه الرئيس الجزائري، "وسام الدولة" التركي.

وفي كلمة خلال المراسم، قال الرئيس أردوغان: "أشعر بسعادة غامرة لتقليدكم وسام الدولة، وهو أعلى وسام في الجمهورية التركية، تقديرا لإسهاماتكم القيّمة في علاقاتنا ومصالح بلدينا وشعبينا المشتركة".



وأشار إلى أن روابط الأخوة والصداقة الممتدة لنحو خمسة قرون بين تركيا والجزائر تشهد تطورا متزايدا يوما بعد يوم.

وأضاف: "علاقاتنا الثنائية بلغت أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية التركية بفضل الدعم الصادق من أخي العزيز تبون".

وقال الرئيس التركي: "خلال زيارتي إلى الجزائر عام 2023، قررنا رفع آلية مجلس التعاون رفيع المستوى إلى مستوى استراتيجي، واليوم أنجزنا بنجاح الاجتماع الأول لهذه الآلية، ووقعنا بهذه المناسبة عددا من الوثائق التي ستعزز تعاوننا".

وفي وقت سابق الخميس، استقبل الرئيس التركي نظيره الجزائري بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وشارك في مراسم الاستقبال عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزراء الداخلية والصناعة والطاقة والزراعة والتجارة والأسرة والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مسؤولين بالرئاسة التركية.