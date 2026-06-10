تبادل إطلاق نار بين زورق وسفينة شحن قبالة سواحل اليمن حسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح الأربعاء، أن مسلحين على متن زورق صغير تبادلوا إطلاق النار مع فريق الأمن التابع لسفينة شحن قبالة سواحل اليمن.

وقالت الهيئة (UKMTO) عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية إنها تلقت بلاغا عن حادثة وقعت على بعد 88 ميلا بحريا جنوب غربي منطقة بلحاف في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وأوضحت أن سفينة شحن أفادت بأن زورقا صغيرا على متنه ستة مسلحين اقترب منها، ودار تبادل لإطلاق النار بين الزورق وفريق الأمن التابع للسفينة، ما دفع الزورق الصغير إلى التراجع.

ولم تتوفر معلومات إضافية بشأن العلم الذي ترفعه السفينة ولا وجهتها.

وحتى الساعة 07:30 "ت.غ" لم تصدر إفادة من جماعة الحوثي اليمنية في هذا الشأن.

وسبق أن استهدف الحوثيون مرارا ما قالوا إنها سفن شحن تابعة لإسرائيل أو متوجهة إليها، دعما لقطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة التي بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.