في أحدث خرق لوقف إطلاق النار، وفق وكالة الأنباء اللبنانية

بينهم 5 في البقاع.. 6 قتلى بغارات إسرائيلية على لبنان في أحدث خرق لوقف إطلاق النار، وفق وكالة الأنباء اللبنانية

بيروت/ وسيم سيف الدين / الأناضول

قتل 6 أشخاص وأصيب 8 آخرون على الأقل، الخميس بغارات إسرائيلية على جنوبي وشرقي لبنان في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة معروب بقضاء صور أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وشرقي لبنان شنت مسيرة إسرائيلية 4 غارات على مدخل بلدة سحمر في البقاع الغربي، مأ أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حصيلة نهائية، وفق الوكالة.

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بأن الغارة على سحمر أدت إلى مقتل شخص وإصابة 4 في حصيلة أولية، قبل ارتفاع العدد إلى 5.

وأيضا شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة قليا في البقاع الغربي.

كما أغار على بلدتي برعشيت في قضاء بنت جبيل، وصريفا بقضاء صور، دون تفاصيل عن وقوع قتلى أو مصابين.

وفي بيان منفصل أفادت الوكالة بإصابة 3 أشخاص، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية على طريق زفتا – كفروة بقضاء النبطية جنوبي البلاد.

وأوضحت أن السيارة المستهدفة كانت تقل المواطن أنطوان بوعبسي وزوجته تيريز وابنتهما نجاة، وجميعهم من بلدة جديدة مرجعيون (جنوب).

وأضافت أنهم أصيبوا بجروح جراء الاستهداف ونقلوا إلى مستشفى "الراعي" في صيدا بمحافظة الجنوب لتلقي العلاج.

وقالت الوكالة إن مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت بلدة معركة في قضاء صور كما شنت مسيرة أخرى غارة استهدفت مصلى بلدة حاروف بقضاء النبطية أدت لوقوع إصابات لم تحدد عددها.

وأفادت الوكالة بأن دورية للجيش اللبناني انطلقت منذ قليل لفتح طريق مرجعيون – إبل السقي جنوبي البلاد، تمهيدا لتأمين حركة المرور على المحور.

وأشارت إلى أن الجيش اللبناني بدأ الدخول إلى بلدة دبّين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد بعد انسحاب قوات إسرائيلية كانت متوغلة فيها.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية، في وقت سابق الخميس، سيارة من نوع "رابيد" على طريق زفتا، كما نفذت غارة على طريق كفر رمان – حبوش عند مفرق النجدة، واستهدفت دوار بلدة كفرتبنيت، في النبطية، بحسب المصدر نفسه.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية في النبطية.

وأفادت الوكالة بأن "الطيران المعادي شن سلسلة غارات استهدفت بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل".

يأتي ذلك رغم إعلان بيان لبناني أمريكي إسرائيلي، الخميس بشأن اتفاق بيروت وتل أبيب على تنفيذ وقف لإطلاق النار، ورهن ذلك بوقف كامل لإطلاق النار من جانب "حزب الله" وإبعاد جميع عناصره من جنوب نهر الليطاني.

وخلال ساعات الليل، تعرضت بلدات المنصوري ومجدل زون وديركيفا في صور وكفردونين في بنت جبيل، ومحيط الحديقة العامة قرب استراحة صور السياحية، لقصف مدفعي إسرائيلي.

كما سُجل تحليق لطائرات مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق مدينة صور ومحيطها.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة ليلية استهدفت محيط مستشفى الشيخ راغب حرب بالنبطية، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وعلى خلفية حرب إيران، ومنذ 2 مارس/ آذار، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و516 قتيلا و10 آلاف و674 جريحا حتى الأربعاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.