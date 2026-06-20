بينهم 4 من عائلة واحدة.. 7 قتلى بهجمات إسرائيلية على غزة بقصف وإطلاق نار في مدينة غزة وشمالي القطاع

غزة/ رمزي محمود / الأناضول

قُتل 7 فلسطينيين بينهم 4 من عائلة واحدة، وأصيب آخرون، منذ فجر السبت، إثر هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث التطورات، قال مصدر طبي للأناضول إن الفلسطيني كمال أحمد السيد (62 عاما) قُتل برصاص البحرية الإسرائيلية الذي استهدف خيام النازحين في شارع البحر بمنطقة العمادي غربي مدينة غزة.

وفي وقت سباق، أفاد المصدر بمقتل السيدة تغريد زملط برصاص إسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وصباح السبت، أكد مصدر طبي بمستشفى الشفاء غربي مدينة غزة مقتل طفلتين ووالديهما جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلهم قرب مفترق الطيران وسط المدينة.

ووفق شهود عيان، استهدفت غارة إسرائيلية منزلا لعائلة الصفدي فجرا، ما أدى لمقتل الزوجين حسين ورنا الصفدي وطفلتيهما زينة (6 أعوام) ولانا (13 عاما)، وإصابة عدد آخر من أفراد العائلة والسكان في محيط المنزل.

وفي استهداف آخر، قُتل الفلسطيني أحمد منير الظاظا (38 عاما)، وأصيبت سيدة بجروح متوسطة إثر قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مارة قرب دوار الصفطاوي شمال مدينة غزة، وفقا للمصدر الطبي.

ووفق شهود عيان للأناضول، فإن المناطق المستهدفة إسرائيليا تقع خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش بموجب الاتفاق.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى السبت، عن مقتل ألف و12 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و208 آخرين، وفق معطيات رسمية.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وتواصلت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.