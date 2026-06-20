شبكة الجزيرة أفادت بمقتل مصورها في قناة "الجزيرة مباشر" أحمد وشاح، بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف منزلا في مخيم البريج..

بينهم مصور للجزيرة.. مقتل 10 فلسطينيين بهجمات إسرائيلية على غزة (إحصاء) شبكة الجزيرة أفادت بمقتل مصورها في قناة "الجزيرة مباشر" أحمد وشاح، بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف منزلا في مخيم البريج..

غزة/ الأناضول

قُتل 10 فلسطينيين، بينهم مصور قناة "الجزيرة مباشر" أحمد وشاح و4 من عائلة واحدة، وأصيب آخرون، منذ فجر السبت، إثر هجمات إسرائيلية على قطاع غزة.

وتأتي الهجمات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وبحسب إحصاء للأناضول استنادا إلى مصادر طبية وشهود عيان، حتى الساعة 17:50 ت.غ، توزع القتلى على النحو الآتي:

** وسط القطاع

في أحدث الهجمات، قُتل فلسطينيان، أحدهما مصور قناة "الجزيرة مباشر" أحمد وشاح، وأصيب ثالث، بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف منزلا في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.

وأكدت شبكة "الجزيرة مباشر" مقتل مصورها وشاح جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المنزل.

وبمقتل وشاح، ترتفع إلى 12 حصيلة قتلى موظفي وصحفيي شبكة الجزيرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأحمد هو شقيق محمد وشاح، الذي قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته على شارع الرشيد الساحلي جنوب غربي مدينة غزة، في أبريل/ نيسان الماضي.

** شمالي القطاع

وفي مدينة غزة، قُتل 4 فلسطينيين من عائلة الصفدي، هم الزوجان حسين ورنا وطفلتاهما زينة (6 أعوام) ولانا (13 عاما)، بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف منزلهم قرب مفترق الطيران وسط المدينة.

كما قُتل المسن كمال أحمد السيد (62 عاما) برصاص البحرية الإسرائيلية التي استهدفت خيام نازحين في شارع البحر بمنطقة العمادي غربي المدينة.

وقُتل الفلسطيني أحمد منير الظاظا (38 عاما)، وأصيبت سيدة بجروح متوسطة، بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مارة قرب دوار الصفطاوي شمالي المدينة.

وأصيب 5 فلسطينيين بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمدنيين في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وفي بلدة بيت لاهيا، قُتلت السيدة تغريد زملط برصاص إسرائيلي.

** خان يونس

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، قُتل فلسطيني وأصيب 7 آخرون بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا غربي المدينة.

كما أصيب فتيان فلسطينيان بجروح متوسطة بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة دوار أبو حميد شرقي خان يونس.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن مقتل ألف و7 فلسطينيين وإصابة 3 آلاف و165 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.