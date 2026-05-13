بينهم مسعفان وعسكري.. 15 قتيلا بـ59 هجوما إسرائيليا على لبنان (إحصاء) شملت غارات وقصفا مدفعيا وعمليات تمشيط ونسف منازل، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 20:30 تغ..

يوسف علي أوغلو/ الأناضول

قُتل 15 شخصا بينهم مسعفان وعسكري، وأُصيب 13 آخرون، الثلاثاء، جراء 59 هجوما إسرائيليا على لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا، في خروقات جديدة للهدنة المعلنة منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 20:30 (ت.غ).

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية:

** جنوب لبنان

- 23 غارة جوية على قضاء صور استهدفت منطقتي الحوش ورأس العين بمدينة صور (5 غارات)، وطريق عين بعال - الحوش، وبلدات: طير دبا (4 غارات)، المنصوري (4 غارات)، صريفا (3 غارات)، باتوليه (غارتان)، أرزون، الحنية، دبعال، البازورية.

وأدت الغارة على بلدة طير دبا، التي استهدفت دراجة نارية، إلى مقتل مواطن سوري وإصابة زوجته، فيما تسبب إلقاء قنبلة من مسيّرة على سيارة "بيك آب" في بلدة المنصوري بإصابة عدد غير محدد من الأشخاص.

كما أسفرت الغارات على منطقة رأس العين عن أضرار مادية في محيط برك رأس العين الأثرية. وتعد المنطقة غنية بالمعالم الأثرية، لا سيما قنوات الري التاريخية التي تعود إلى العهد الفينيقي.

- 12 غارة جوية على قضاء النبطية استهدفت منطقة بين بلدات زوطر الشرقية والنبطية الفوقا وكفرتبنيت، وبلدات: جبشيت (5 غارات)، ومدينة النبطية (3 غارات)، القصيبة، حاروف، دير الزهراني.

وأدت إحدى الغارات على بلدة جبشيت إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عسكري بالجيش اللبناني وإصابة 4 آخرين، فيما تسببت الغارة على دير الزهراني، التي استهدفت منزلا، في مقتل شخصين.

كما استهدفت إحدى الغارات على مدينة النبطية بشكل مباشر فريقا للدفاع المدني خلال محاولته إنقاذ مصاب، ما أدى إلى مقتل مسعفين وإصابة مسعفة، فضلا عن مقتل المصاب الذي كانوا يحاولون إسعافه.

واعتبرت وزارة الصحة هذا الاستهداف "دليلا إضافيا على استباحة العدو الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، وضربه بعرض الحائط كل الأعراف الدولية".

- 7 غارات جوية على قضاء بنت جبيل استهدفت بلدات: كفرا (غارتان)، كفردونين، خربة سلم، حاريص، الجميجمة، شقرا.

وأدت الغارة على بلدة كفردونين، التي استهدفت منزلا، إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

- 8 عمليات قصف بالمدفعية على قضاء صور استهدفت طريق العامرية - المنصوري، وبلدات: المنصوري (مرتان)، مجدل زون (مرتان)، الشعيتية، الحنية، القليلة.

- قصفان بالمدفعية على قضاء بنت جبيل طالا بلدتي الجميجمة وصفد البطيخ.

- قصفان بالمدفعية على قضاء النبطية استهدفا بلدتي جبشيت وميفدون.

- قصف مدفعي على محلة الصافح الواقعة في الجبل الممتد بين بلدتي شويا وشبعا بقضاء حاصبيا.

- توغل قوة إسرائيلية في منطقة "هورا-رأس الخلة" ببلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون، حيث عمدت إلى تفخيخ ونسف محطة ضخ المياه التي تغذي البلدة بالكامل.

- تفجير منازل في حي عين الصغيرة بمدينة بنت جبيل، وبلدة البياضة بقضاء صور.

- تحليق لطيران مسيّر فوق مجرى نهر الليطاني ومدينة صور.

- إنذار بالإخلاء طال سكان 4 بلدات بقضاء صور هي: أرزون، طير دبا، البازورية، الحوش.

- إلقاء قنابل مضيئة في أجواء بلدة عدشيت القصير بقضاء مرجعيون.

** شرقي لبنان

- غارة جوية على بلدة سحمر في البقاع الغربي.

- تحليق للطيران المسيّر فوق منطقة راشيا والسفح الغربي لجبل الشيخ.

- إنذار بالإخلاء إلى سكان بلدة سحمر في البقاع الغربي.

وتأتي الهجمات ضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ 17 أبريل وحتى 17 مايو/ أيار الجاري.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار عدوانا موسعا على لبنان، ما خلف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى موجات نزوح واسعة، وفق معطيات رسمية لبنانية.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، ينص على احتفاظها بما تزعم أنه "حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يقيد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل الحدود الجنوبية للبنان.