بينهم طفل وفتاة.. إصابة 4 فلسطينيين باعتداءات إسرائيلية في الضفة بمحافظتي طولكرم والخليل، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني

رام الله/ الأناضول

أصيب 4 فلسطينيين، السبت، في اعتداءات نفّذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل وفتاة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه تعاملت مع إصابة فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي الحي باليد والفخذ، لطفل يبلغ من العمر 17 عامًا، في منطقة المحجر قرب مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم (شمال).

وأضاف الهلال الأحمر، في بيان منفصل، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة مواطن بالضرب على يد مستوطنين في بلدة قفين شمال مدينة طولكرم، وتم نقل المصاب للمستشفى.

وفي الخليل (جنوب)، أفاد الهلال الأحمر، في بيان آخر، بإصابة فتاة جراء اعتداء مستوطنين عليها بالضرب في بلدة سعير شمال شرق المدينة، موضحًا أنه تم التعامل معها ميدانيًا.

ولفت إلى أن طواقمه تعاملت مع إصابة فلسطيني، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي عليه بالضرب في "حارة جابر"، بالبلدة القديمة في الخليل، وتم نقله للمستشفى.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمات واعتقالات، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

