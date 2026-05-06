بينهم طفل وسيدتان.. إسرائيل تعتقل 17 فلسطينيا في الضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

نفذ الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، حملة اقتحامات في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 17 فلسطينيا، بينهم طفل وسيدتان.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي) في بيان وصل الأناضول، بأن قوات إسرائيلية نفّذت عمليات دهم لعدة منازل فلسطينية بمناطق بالضفة الغربية، تخللها تفتيش للمنازل وتخريب للممتلكات.

وأوضح أن عمليات الدهم التي تركّزت في مدن نابلس (شمال) وبيت لحم والخليل (جنوب) ورام الله (وسط)، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 17 فلسطينيا بينهم سيدتان وطفل، دون تفاصيل أكثر.

وذكر المكتب أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق تصاعد عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية، وتستهدف مختلف الفئات، بما فيها النساء والأطفال.​​​​​​​

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني.

وخلّف هذا التصعيد مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

