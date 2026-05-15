بينها ثكنة ومقر لواء.. 23 هجوما لحزب الله في لبنان وإسرائيل

إسطنبول / الأناضول

ـ الحزب قال إنه شن 21 هجوما جنوبي لبنان طالت 12 تجمعا لجنود ودبابتين و5 جرافات وناقلة جند وتصدى لمروحية

ـ "حزب الله" أعلن استهداف مقر قيادة اللواء العسكري 300 وثكنة ليمان شمالي إسرائيل

أعلن "حزب الله" استهداف مقر قيادة اللواء العسكري 300 وثكنة ليمان شمالي إسرائيل بمسيرات انقضاضية، الجمعة، بجانب تنفيذه 21 هجوما ضد آليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان.

جاء ذلك في بيانات للحزب، قال فيها إن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النّار واعتداءات طالت قرى بجنوب لبنان" أسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين.

ومفصلا هجماته، قال الحزب إنه استهدف بمسيرات انقضاضية مقر قيادة اللواء 300 وثكنة ليمان بمنطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار بعدة مستوطنات في الجليل الأعلى عقب رصد مسيرات قال إنها أُطلقت من الأراضي اللبنانية.

وفي جنوبي لبنان، أشار "حزب الله" إلى أنه استهدف بصواريخ وقذائف مدفعية ومسيرات انقضاضية 12 تجمعا لجنود وآليات بمحيط نهر دير سريان، وطريق "البياضة-الناقورة"، وقرب موقع البياضة العسكري، ومدينة بنت جبيل، وبلدات الطيبة وحولا ورشاف (3 تجمعات) والقوزح (تجمعان) والعديسة.

وفيما يتعلق بالآليات العسكرية، أعلن الحزب أنه استهدف بمحلقات انقضاضية وقذائف مدفعية دبابتي "ميركافا" و5 جرافات وناقلة جند في بلدات رشاف والخيام ودير سريان وعلى طريق "البياضة ـ الناقورة".

كما أعلن الحزب التصدي لطائرة مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي في أجواء بلدة البياضة بصاروخ أرض ـ جو، وقال إنه أجبرها على الانسحاب.

وتأتي تلك الهجمات فيما تواصل إسرائيل خرقها للهدنة المعلنة منذ 17 أبريل/ نيسان، حيث قتلت 10 أشخاص وأصابت 44 آخرين، الجمعة، في 73 هجوما على لبنان، شملت مركزا صحيا ونقطة إسعاف.

جاء ذلك وفقا لإحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 20:50 ت.غ.

كما تأتي بالتزامن مع انطلاق اليوم الثاني من الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في العاصمة الأمريكية يومي 14 و23 أبريل الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 عدوانا موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 2951 شخصا وإصابة 8 آلاف و988، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.