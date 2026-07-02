في إطار زيارة بدأها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان

بيروت.. عون يبحث مع الشيباني العلاقات اللبنانية - السورية في إطار زيارة بدأها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان

إسطنوبل / ليث الجنيدي / الأناضول

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، سبل تعزيز العلاقات وتطوير آليات التعاون الاقتصادي، واستعرضا المستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال عون للوزير الشيباني في العاصمة بيروت، الخميس، وفق بيان لوزارة الخارجية السورية، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وقالت الوزارة إن الشيباني وعون بحثا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وتعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وأضافت أنهما ناقشا "آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

يتبع///

