"بيت مال القدس" توسع برنامج "كفالة اليتيم" ليشمل أطفالا من غزة الذراع الميدانية للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي قالت إنها تستهدف 350 طفلا يتيما من قطاع غزة

الرباط/ الأناضول

أعلنت وكالة "بيت مال القدس الشريف"، الخميس، توسيع برنامج "كفالة اليتيم المقدسي" ليشمل أطفالا من غزة.

وقالت الوكالة، وهي الذراع الميدانية للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان، إنها أطلقت عام 2008 برنامجا لكفالة 500 من أيتام القدس، موضحة أنها ستوسع البرنامج ليشمل 350 يتيما من أطفال غزة.

وأضافت: "أطلقنا اليوم (الخميس) منصة رقمية متكاملة مخصصة لرعاية الأيتام في مدينة القدس وقطاع غزة".

الوكالة، التي يوجد مقرها في العاصمة المغربية الرباط، أوضحت أن هذه المنصة تهدف إلى "تطوير منظومة كفالة الأيتام، وتعزيز كفاءة وشفافية إيصال الدعم إلى مستحقيه".

وتستهدف المنصة في مرحلتها الأولى، ما مجموعه 350 يتيما في قطاع غزة، إلى جانب 128 يتيما في القدس، وفق الوكالة.

وقال محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس، إن "توسيع البرنامج ليشمل أطفالا من قطاع غزة، يجسد الامتداد الطبيعي للدور الإنساني الذي تضطلع به الوكالة".

واعتبر الشرقاوي، وفق البيان، أن "هذه المبادرات تأتي استمرارا لسلسلة المشاريع والبرامج الاجتماعية والإنسانية التي تنفذها الوكالة في مدينة القدس وضواحيها".

وتعنى لجنة القدس بدعم المدينة المقدسة من خلال إنشاء المستشفيات والمراكز الاجتماعية والتعليمية، وتنظيم برامج لتعزيز صمود المقدسيين والحفاظ على حقوقهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، حرب إبادة في قطاع غزة، خلفت ما يزيد على 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني.

وتواصلت الإبادة عامين قبل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، خطة لوقف الحرب، لم تلتزم إسرائيل ببنودها وواصلت عدوانها على القطاع.