وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف قال إن طهران لن تتخلى عن برنامجها النووي..

بن غفير: الأمريكيون ساذجون جدا وإسرائيل قد تتحرك منفردة ضد إيران وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف قال إن طهران لن تتخلى عن برنامجها النووي..

خالد يوسف / الأناضول

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الأمريكيين بأنهم "ساذجون جدا" إذا اعتقدوا أن إيران ستتخلى عن برنامجها النووي، وألمح إلى احتمال تحرك تل أبيب منفردة في هذا الملف.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها القناة السابعة مع بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني، في ظل خلافات بين تل أبيب وواشنطن بشأن ملفي إيران ولبنان.

وقال بن غفير: "الأمريكيون ساذجون جدا إذا ظنوا أن الإيرانيين سيتخلون عن برنامجهم النووي ويلغونه، ويتنازلون عن أحلامهم بتدمير إسرائيل"، وفق تعبيره.

وفي 18 يونيو/حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا الأحد في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ومرارا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق المرتقب مع إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، فيما انتقد مسؤولون إسرائيليون إقصاء واشنطن لتل أبيب من المفاوضات مع طهران.

واعتبر بن غفير أن "إسرائيل تقترب من لحظة إدراك أنها قد تحتاج إلى التصرف منفردة ضد هذا التهديد النووي".

ورأى أن "من مسؤولية إسرائيل التصدي لهذا التهديد الإيراني والتحرك ضده بمفردها".

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية حليفة للولايات المتحدة، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي ولا يستهدف تطوير أسلحة نووية أو تهديد دول أخرى.

وتعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية غير معلنة رسمياً ولا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع بن غفير: "رئيس وزراء إسرائيل رئيس وزراء مستقل، وإسرائيل ليست مجرد نجمة أخرى على العلم الأمريكي".

وأضاف: "لا يوجد أي ظرف يدفعنا للعمل وفق إملاءات صديق، حتى لو كان صديقاً عظيماً حقاً"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وسبق أن شنت إسرائيل حربا على إيران في يونيو/حزيران 2025، وأعلن ترامب آنذاك أن غارات جوية أمريكية قضت على البرنامج النووي الإيراني.