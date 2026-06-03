بموازاة مفاوضات واشنطن.. إسرائيل تهجر سكان 6 قرى لبنانية

إسطنبول / الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بإخلاء 6 قرى وبلدات في جنوبي لبنان تمهيدا لقصفها، بالتزامن مع جولة مفاوضات رابعة بين البلدين في واشنطن.

وفي أحدث التهديدات، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان بلدات جباع وحومين الفوقا وأركي قضاء النبطية على إخلاء منازلهم.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: جباع، حومين الفوقا، أركي".

وأضاف موجها حديثه للسكان: "عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه أراض مفتوحة".

وادعى أن الإنذار يأتي تمهيدا لمهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله".

وقبل ساعات، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرى أرزي ومزرعة كوثرية الرز والزرارية بالإخلاء والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.

وتقع هذه القرى في قضاء صيدا بمحافظة الجنوب.

ويوميا يصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات عدة بإخلاء قرى وبلدات، وعادة ما يشن لاحقا غارات تسفر عن قتلى وجرحى مدنيين وأضرار مادية واسعة.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، بموازاة جولة مفاوضات رابعة بينهما في العاصمة الأمريكية انتهى يومها الأول الثلاثاء، وقالت واشنطن إنها "تسير بشكل جيد وهناك تفاؤل كبير".

ومن أبرز الملفات على طاولة التفاوض "تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان"، حسب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مساء الثلاثاء.

وتصعد إسرائيل منذ فترة عدوانها على لبنان ووسعت توغلها، وهددت بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بزعم الرد على "حزب الله".

ومنذ فجر الأربعاء، قُتل 7 أشخاص بينهم مسعف وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان.

وقتلت إسرائيل الثلاثاء 21 شخصا وأصابت 23 في 89 هجوما على جنوبي لبنان، برغم وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وردا على هذه الخروقات، يطلق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3 آلاف و468 قتيلا و10 آلاف 577 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.