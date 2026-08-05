بلاغ عن حادث بحري جنوب شرق عدن بعد سماع انفجار قرب ناقلة

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، تلقيها بلاغا عن حادث وقع على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن اليمنية.

وقالت الهيئة في تحذير ملاحي، إن ربان ناقلة أبلغ بسماع دوي انفجار قوي على مقربة من السفينة.

وأضافت أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم تُسجل آثار بيئية، فيما باشرت السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

ولم تحدد الهيئة طبيعة الحادث أو الجهة المسؤولة عنه، لكنها صنفته ضمن حوادث "الهجوم" في التحذير الملاحي.

ودعت السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

ويشهد مضيق هرمز توترات متصاعدة في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف من اضطراب الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التفاهمات الخاصة بحرية الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، ولا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم، ودخولهما في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن الملاحة وحريتها في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.