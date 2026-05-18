بعمر يناهز الـ100 عام.. حاج مغربي يبدأ رحلة الشوق إلى البيت العتيق المعمر المغربي انطلق إلى الأراضي السعودية عبر مبادرة "طريق مكة" وسط مشاهد إنسانية مؤثرة وتفاعل واسع على مواقع التواصل.

إسطنبول / الأناضول



بدأ حاج مغربي يناهز عمره 100 عام، رحلة العمر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج، وسط أجواء إنسانية مؤثرة رافقته منذ مغادرته مطار الرباط-سلا الدولي ضمن مبادرة "طريق مكة".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن الحاج المغربي (لم تذكر اسمه) غادر الأحد عبر مبادرة "طريق مكة" التي تنفذها وزارة الداخلية السعودية منذ عام 2017 لتسهيل إجراءات سفر الحجاج في بلدانهم قبل وصولهم إلى المملكة.

وكان الحاج تحت رعاية المبادرة منذ اللحظة الأولى لخروجه من المغرب عبر مطار الرباط-سلا الدولي، فيما استفاد من خدماتها أكثر من مليون و254 ألف حاج منذ إطلاقها.

وبحسب "واس"، ظهر الحاج المغربي متكئا على عكازه، فيما بدت على وجهه ملامح التأثر والسكينة وهو يردد التلبية بصوت متقطع امتزج بفرحة الوصول إلى رحلة العمر بعد أكثر من قرن من الزمن.

وأضافت أن كوادر المبادرة رافقته خلال استكمال إجراءات السفر، مع مراعاة خاصة لتقدمه في السن، فيما التفت عدد من العاملين والحجاج حوله لتحيته والدعاء له قبيل المغادرة.

ولاقت قصة الحاج المغربي تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول صور له وهو يتكئ على عصاه متوجها إلى الأراضي المقدسة.

وتشمل مبادرة "طريق مكة" هذا العام 10 دول هي المغرب وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وكوت ديفوار والمالديف، إضافة إلى السنغال وبروناي دار السلام للمرة الأولى.

وتتضمن المبادرة، وفق الوكالة، "ترميز وفرز أمتعة الحجاج وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها".

والأحد، أعلنت المحكمة العليا السعودية العليا أن الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة (شهر الحج) وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم 26 مايو/أيار الجاري.

ويبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، الموافق الاثنين 25 مايو ، ويستمر أداء المناسك 6 أيام حتى 13 ذو الحجة الموافق 30 مايو ويتضمن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

وفي 13 مايو/أيار أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، في مؤتمر صحفي، إن عدد ضيوف الرحمن الذين وصلوا حتى الآن تجاوز 860 ألف حاج.

وفي موسم الحج الماضي لعام 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.



