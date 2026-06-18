الحزب قال في بيان: الجيش الإسرائيلي حاول منذ 4 أيام التقدم باتجاه بلدة كفرتبنيت ومنطقة علي الطاهر عبر أكثر من مسار

بعد صمت عسكري 48 ساعة.. حزب الله يعلن إحباط تقدم إسرائيلي الحزب قال في بيان: الجيش الإسرائيلي حاول منذ 4 أيام التقدم باتجاه بلدة كفرتبنيت ومنطقة علي الطاهر عبر أكثر من مسار

بيروت / الأناضول

أعلن "حزب الله"، الخميس، التصدي خلال الأيام الأربعة الماضية لمحاولات تقدم للجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة كفرتبنيت ومنطقة علي الطاهر جنوبي لبنان، مؤكدا إلحاق خسائر بشرية ومادية بالقوات المهاجمة.

جاء ذلك في أول بيان عسكري يصدره الحزب منذ نحو 48 ساعة، بحسب رصد مراسل الأناضول.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تراجعت وتيرة هجمات الجيش الإسرائيلي على لبنان عموما، بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقال الحزب إن "جيش العدو الإسرائيلي يحاول منذ 4 أيام التقدم باتجاه بلدة كفرتبنيت ومنطقة علي الطاهر عبر أكثر من مسار، مدعوما بقصف مدفعي عنيف يستهدف المنطقة وإطباق جوي استخباري تنفذه طائرات الاستطلاع".

وأضاف أن مقاتليه تصدوا لجميع هذه المحاولات عبر استهداف تحركات وتجمعات القوات الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات والمحلقات الانقضاضية، "ما كبدها خسائر بين الضباط والجنود وفي الآليات، وأجبرها على التراجع واستخدام المروحيات ليلا تحت غطاء دخاني ومدفعي لسحب خسائرها".

وأوضح أنه عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ) من مساء الأربعاء، رصد مقاتلوه قوة مشاة إسرائيلية تتسلل للتموضع في الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة كفرتبنيت، قبل استهدافها بسرب من المسيرات ومحلقات "أبابيل" الانقضاضية، ما أوقع أفرادها بين قتيل وجريح، وفق البيان.

وأضاف أن مقاتليه "استكملوا الهجوم بصليات صاروخية وقذائف مدفعية باتجاه منطقة الهدف".

وأشار إلى أنه عند الساعة 1:50 من فجر الخميس (22:50 ت.غ الأربعاء)، وأثناء محاولة القوات الإسرائيلية إعادة الحشد عند منطقة المعبر، استهدف مقاتلوه دبابة من طراز "ميركافا"، وحققوا إصابة مباشرة أجبرت القوة المتحشدة على الانسحاب من المنطقة.

وأكد الحزب أن القوات الإسرائيلية لا تزال موجودة عند الأطراف الجنوبية لبلدة كفرتبنيت من جهة أرنون، وأن منطقة كفرتبنيت - علي الطاهر "ستبقى عصية" على توغل القوات الإسرائيلية.

يتبع//