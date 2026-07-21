- التوجيه يمهد لإنهاء حظر قائم منذ عام 1985، ورئيس الحكومة اللبنانية يعتبره "فرصة مهمة" لدعم الاقتصاد وتعزيز التواصل بين البلدين..

بعد حظر لعقود.. ترامب يوجه بالسماح برحلات أمريكية مباشرة إلى لبنان - التوجيه يمهد لإنهاء حظر قائم منذ عام 1985، ورئيس الحكومة اللبنانية يعتبره "فرصة مهمة" لدعم الاقتصاد وتعزيز التواصل بين البلدين..

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، توجيه إدارته بـ"السماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان"، في خطوة تمهد لإنهاء حظر قائم منذ أكثر من 4 عقود.

وقال ترامب، في تدوينة عبر منصته "تروث سوشال"، إنه أصدر التوجيه عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون، بما يتيح للأمريكيين زيارة لبنان بسهولة أكبر.

ولا يعني التوجيه بدء الرحلات فورا، إذ يتطلب تنفيذه استكمال إجراءات إدارية وتنظيمية وفنية بين الجهات المختصة، قبل أن تقرر شركات الطيران فتح خطوط مباشرة وفق اعتبارات الأمن والجدوى والتشغيل.

وفي تعليق لبناني على الخطوة، شكر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ترامب على توجيهه بالسماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت، عقب لقائه عون.

وأكد سلام، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، جهوزية الحكومة اللبنانية لمواكبة الإجراءات التنفيذية والتقنية اللازمة لوضع التوجيه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

واعتبر الخطوة "فرصة مهمة" لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة، ودعم الاقتصاد اللبناني.

وتوقفت الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان عام 1985، عقب اختطاف طائرة شركة "TWA" الأمريكية وإجبارها على الهبوط في بيروت، وسط مخاوف أمنية خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

وأبقت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين القيود المفروضة على تشغيل الرحلات المباشرة، فيما استمر انتقال المسافرين بين البلدين عبر محطات وسيطة.

وجاء إعلان ترامب عقب استقباله عون في البيت الأبيض، في أول زيارة لرئيس لبناني إلى المقر الرئاسي الأمريكي منذ أكثر من 17 عاما.

وخلال تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب إن لبنان "تعرض لسوء المعاملة مدة طويلة"، مؤكدا أن بلاده ستعمل على أن يحظى بالاحترام الذي يستحقه.

من جانبه، قال عون إن الوقت حان لكي ينعم لبنان بالاستقرار والأمن، مؤكدا أنه طلب من نظيره الأمريكي مواصلة الدعم السياسي والعسكري لبلاده والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.

وبحث الرئيسان اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في 26 يونيو/ حزيران الماضي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية جنوبي البلاد.

ورغم الاتفاق، لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في مناطق جنوبي لبنان، وسط استمرار عمليات عسكرية وخروقات يعلنها الجانب اللبناني.