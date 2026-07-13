في بيان لوزارة النقل عقب بيان آخر لهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد أعلنت فيه إغلاق جميع المطارات "حتى إشعار آخر" بعد استهداف وزارة الدفاع لمدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية (إضافة بيان وزارة النقل)

بعد تعميم بالإغلاق.. الحكومة اليمنية تعلن استمرار العمل بجميع المطارات في بيان لوزارة النقل عقب بيان آخر لهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد أعلنت فيه إغلاق جميع المطارات "حتى إشعار آخر" بعد استهداف وزارة الدفاع لمدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية (إضافة بيان وزارة النقل)

اليمن / محمد السامعي / الأناضول

أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الاثنين، أن جميع مطارات البلاد "تواصل عملها بصورة طبيعية"، وذلك بعد ساعات من تعميم صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تحدث عن إغلاق المطارات "حتى إشعار آخر".

وقالت وزارة النقل، في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن "كل المطارات في الجمهورية اليمنية تواصل عملها بصورة طبيعية".

وأضافت أن "حركة الملاحة الجوية والرحلات تسير وفق البرامج التشغيلية المعتمدة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، أعلنت في وقت سابق الاثنين، إغلاق جميع مطارات البلاد أمام حركة الطيران "حتى إشعار آخر"، عقب استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية.

ولم توضح وزارة النقل ملابسات التعميم السابق الصادر عن الهيئة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان وزارة الدفاع اليمنية استهدافها مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما اعتبرت جماعة الحوثي أن هذا التطور يعني "انتهاء خفض التصعيد" القائم في البلاد منذ سنوات، وهددت بأن الاستهداف "لن يمر دون رد وعقاب".

وفي السياق، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن بلاده "لن تسمح بانتهاك أجوائها أو فرض أمر واقع في مطار صنعاء أو أي مطار آخر"، معلنا توجيهاته بعدم توسيع المواجهة تجنبا لجرّ اليمن إلى صراع إقليمي.

جاء ذلك في بيان ثانٍ للعليمي خلال اليوم، نشرته وكالة "سبأ"، عقب إعلان القوات الحكومية استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية.

وقال العليمي إن جماعة الحوثي "أصرت، رغم الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء، والوساطات والمساعي الحميدة الرامية إلى احتواء الموقف، على فرض أمر واقع جديد عبر استقبال رحلة جوية جديدة مخالفة للقانون".

واعتبر أن ذلك يشكل "انتهاكا سافرا لسيادة الجمهورية اليمنية، واستخفافا متعمدا بمؤسسات الدولة، ورفضاً صريحاً لكل الجهود التي سعت إلى منع انزلاق اليمن نحو مزيد من التصعيد".

وأضاف العليمي أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كانت "في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد"، ونفذت "الإجراءات الدفاعية اللازمة باستهداف مدرج مطار صنعاء، حمايةً للسيادة الوطنية".

وأوضح العليمي أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه بعد استكمال التقديرات العسكرية والأمنية والسياسية بـ"إعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين وصون الممتلكات العامة، وعدم توسيع نطاق المواجهة".

وأضاف أن تلك التوجيهات تهدف إلى تجنب ما وصفه بـ"سعي إيران إلى زج اليمن وشعبه في حروب تخدم مصالحها، واستخدام اليمن أرضاً وإنسانا كورقة في صراعها الإقليمي".

وحتى الساعة 16:35 ت.غ.، لم يصدر تعقيب من السعودية أو من التحالف الدولي لدعم الشرعية، الذي تقوده السعودية لمساندة الحكومة اليمنية الشرعية، على تصريحات جماعة الحوثي.

وتعد هذه أول رحلة إيرانية معلنة تصل إلى مطار صنعاء منذ نحو 10 سنوات، بحسب وسائل إعلام يمنية.

وسبق أن أدانت السلطات اليمنية ما قالت إنه إرسال إيران طائرة "ماهان" إلى صنعاء، في 3 يوليو/ تموز 2026، لـ"نقل وفد حوثي من صنعاء إلى طهران".

رغم مواجهات متقطعة، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة الشرعية وعناصر جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات ومدن، بينها صنعاء شمالي البلاد، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.