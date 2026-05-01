بعد اعتداء إسرائيلي.. المطران حنا يحذر من تهديد الوجود المسيحي بالقدس رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس حذر من تصاعد الانتهاكات ضد المؤسسات المسيحية، ودعا إلى تحرك دولي لوقفها..

رام الله / الأناضول

ندد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس عطا الله حنا، الجمعة، باعتداء مستوطن إسرائيلي على راهبة في المدينة، محذرا من أن هذه الانتهاكات تعكس تزايد المخاوف بشأن مستقبل الوجود المسيحي بالأرض المقدسة.

وقال حنا في تدوينة على "فيسبوك"، إن "الاعتداء على راهبة في مدينة القدس يأتي وسط تصاعد الانتهاكات ضد المؤسسات المسيحية في المدينة".

وأضاف أن "ذلك يعكس تزايد المخاوف بشأن مستقبل الوجود المسيحي التاريخي في الأرض المقدسة".

وحذر في المنشور المرفق بالفيديو، من أن هذه الاعتداءات "لم تعد حوادث فردية، بل تأتي ضمن سياق متكرر يهدد الوجود المسيحي"، داعيًا إلى تحرك دولي لوقفها.

وكانت راهبة مسيحية أُصيبت الثلاثاء، جراء اعتداء نفذه مستوطن إسرائيلي في القدس الشرقية، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق مقطع فيديو متداول وثّق لحظة الاعتداء.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، اعتقال إسرائيلي (36 عامًا) "بشبهة الاعتداء على راهبة في القدس الشرقية على خلفية عنصرية".

وقالت في بيان، إنها تلقت بلاغًا عن الحادثة، وتمكنت من تحديد مكان المشتبه واعتقاله، مشيرة إلى أنه أُحيل للتحقيق، مع التوجه لطلب تمديد توقيفه أمام المحكمة.

وأظهرت صورة وزعتها الشرطة إصابة الراهبة بجروح في رأسها.

ويوجد في الكنائس والمؤسسات الكنسية بالقدس الشرقية مئات رجال الدين والراهبات من أنحاء العالم.

وكانت السنوات الأخيرة شهدت تصعيدا ملحوظا في اعتداءات إسرائيليين على رجال دين مسيحيين ومسلمين ومقدسات مسيحية ومسلمة في القدس.

وطالبت كنائس في القدس مرارا السلطات الإسرائيلية للتحرك بحزم لوقف الاعتداءات.