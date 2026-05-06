بعد إغلاق 3 سنوات.. اليمن يبدأ ترتيبات استئناف عمل سفارته بالخرطوم سفير اليمن لدى السودان رفع علم بلاده في مقر السفارة في إطار تحضيرات لعودة عمل البعثة الدبلوماسية..

اليمن / الأناضول

أعلن اليمن، الأربعاء، بدء ترتيبات لاستئناف عمل سفارته لدى السودان في العاصمة الخرطوم، وذلك بعد إغلاق دام 3 سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن سفير اليمن لدى السودان عمر المداوي، رفع علم بلاده بمقر السفارة في الخرطوم إيذاناً ببدء الترتيبات اللازمة لاستئناف عمل البعثة الدبلوماسية.

وقام المداوي بجولة تفقدية في مبنى السفارة، اطّلع خلالها على حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى ومرافقه نتيجة الحرب، حسب الوكالة.

وأفادت الوكالة بأن ذلك يأتي "في إطار التحضيرات الجارية لإعادة تأهيل المقر واستكمال الجاهزية الفنية والإدارية، بما يكفل استئناف البعثة لمهامها الدبلوماسية من الخرطوم".

وكانت السفارة اليمنية في الخرطوم أوقفت عملها في العام 2023 نتيجة اندلاع الحرب في السودان.

​​​​​​​ومنذ أبريل/ نيسان 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمجها بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.

