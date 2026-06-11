منذ 7 أكتوبر 2023، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية

بطريرك القدس للاتين: الأوضاع بالأراضي الفلسطينية تشهد تدهورا مستمرا منذ 7 أكتوبر 2023، محذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية

حسني نديم/ الأناضول

قال بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، الخميس، إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تشهد "تدهورا مستمرا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضح بيتسابالا، أن العنف أصبح اللغة الأكثر حضورا في الخطاب السياسي والإعلامي.



وحذر من أن نزع الإنسانية عن الآخر يفتح المجال أمام مزيد من أعمال العنف.

وتطرق إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة، وقال بيتسابالا، إن غالبية المواطنين يعيشون في خيام أو بين الركام، بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية.

وأشار إلى أن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، ولا توجد مؤشرات واضحة بشأن موعد انطلاقها أو آليات تنفيذها.

وبيّن بيتسابالا، أن الكنيسة ما زالت تواصل عملها في غزة من خلال "رعية المدينة" ومدرسة العائلة المقدسة، التي تعد المدرسة الوحيدة العاملة جزئيا في القطاع وتستقبل نحو 600 طالب.

وكشف عن خطط بدعم من فرنسا وجهات أخرى، لاستقبال نحو 2000 طالب ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل.



واعتبر بيتسابالا، ذلك إشارة مهمة لخلق مساحات حياة مختلفة وسط واقع شديد القسوة.

وأشار إلى أن غياب أي أفق واضح لإنهاء الصراع يزيد من معاناة السكان، ويترك آثارا نفسية عميقة على العائلات والأطفال.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لم تشهد الأوضاع المعيشية في القطاع تحسنا ملحوظا، إذ يعيش نحو 1.9 مليون نازح من أصل 2.4 مليون فلسطيني في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وتأتي هذه التطورات بينما تواصل إسرائيل تنصلها من تنفيذ التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية.

ورغم أن الاتفاق نص على إدخال 600 شاحنة يوميا من المساعدات إلى القطاع ضمن البروتوكول الإنساني، فإن إسرائيل لم تلتزم به، وفقا لمعطيات المكتب الحكومي في غزة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية في القطاع، بدعم أمريكي، خلفت نحو 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

**الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، حذر بيتسابالا، من أن مستقبل الصراع سيتحدد إلى حد كبير في الضفة الغربية.



وأشار إلى أن توسع المستوطنات واعتداءات المستوطنين والإفلات من العقاب والحواجز العسكرية اليومية تجعل حياة الفلسطينيين أكثر تعقيدا يوما بعد يوم، وفق ما نقلت "وفا".

وتطرق إلى الأوضاع في بلدة الطيبة شرقي رام الله (وسط)، وقال إن الكنيسة تتلقى منها نداءات استغاثة بشكل شبه يومي.



وأكد بيتسابالا، أن استمرار هذا الواقع "لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية".

وتشهد بلدة الطيبة ذات الأغلبية المسيحية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، التي طالت محيط كنيسة الخضر التاريخية وممتلكات السكان، وتخللتها كتابات وشعارات عنصرية، بحسب مسؤولين محليين.

وتحاصر البلدة عدة مستوطنات إسرائيلية وبؤر استيطانية رعوية، يقول السكان إنها تشكل منطلقا لاعتداءات متكررة تستهدف الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في مستوطنات القدس الشرقية، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.