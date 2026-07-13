بري يهنئ العواك بانتخابه رئيسا لمجلس الشعب السوري

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الاثنين، عبد الحميد العواك بانتخابه رئيسا لمجلس الشعب في سوريا.

وذكرت رئاسة مجلس النواب، في بيان، أن بري أرسل برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك.

وقال بري في البرقية: "يسعدني أن أتقدم، باسمي وباسم السادة أعضاء المجلس النيابي اللبناني، بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة انتخابكم رئيسا لمجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية".

وتابع: "وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم التشريعية، ولسوريا الأمن والتقدم والاستقرار".

والأحد، انتخب مجلس الشعب السوري العواك رئيسا له خلال أولى جلساته منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024، في خطوة تؤذن ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والمؤسسي في البلاد.

وحصل العواك على 99 صوتا من أصل 205 أصوات جرى احتسابها، مقابل 75 صوتا لمؤيد القبلاوي، و31 صوتا لمحمد رامز كورج، فيما أُلغيت ورقة اقتراع بيضاء، وفق ما تابعه مراسل الأناضول.

وينحدر العواك من محافظة الحسكة (شمال شرق)، وشغل سابقا مناصب في السلكين القضائي والأكاديمي، قبل أن يتولى رئاسة لجنة صياغة الإعلان الدستوري المؤقت عقب التحول السياسي الأخير في البلاد.

ويتألف مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، انتُخب 140 منهم عبر الهيئات الناخبة في المحافظات، فيما عيّن الرئيس 70 عضوا يشكلون الثلث المكمل، وفقا لأحكام النظام الانتخابي المؤقت.

ويأتي تشكيل المجلس في إطار مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، الذي حكم البلاد 24 عاما.