بري يدعو ماكرون إلى تثبيت وقف النار وانسحاب إسرائيل من لبنان رئيس البرلمان اللبناني يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي أهمية تنفيذ اتفاق نوفمبر 2024 تمهيدا لإعادة الإعمار..

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، إلى تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى قراهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وفق بيان صادر عن مكتب رئاسة مجلس النواب اللبناني.

وحسب البيان، أكد ماكرون "مكانة لبنان وإيلاء الاهتمام باستقراره وسيادته"، معربا عن استعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان في تجاوز المرحلة الراهنة، بما في ذلك عبر مؤتمرات دولية لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار.

من جانبه، شكر بري فرنسا على دعمها للبنان، مشددا على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني وعودة السكان إلى مناطقهم، تمهيدا لإطلاق عملية إعادة الإعمار.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقّعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم، قبل أن تنطلق الأحد في سويسرا مفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

ورغم أن مذكرة التفاهم تنص في بندها الأول على وقف القتال في جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وضمان سيادته ووحدة أراضيه، تواصل إسرائيل خرقها للاتفاق وتمتنع عن الانسحاب من المناطق التي تحتلها في جنوب البلاد.

وفي أحدث الخروقات، قتل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، شخصين خلال أعمال فتح طريق في بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، وفق السلطات اللبنانية.

ووفق معطيات متداولة بشأن المفاوضات، يجري بحث آليات لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة به، بينما تربط إسرائيل انسحابها من جنوب لبنان بنزع سلاح "حزب الله" وبسط الجيش اللبناني سيطرته على المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني.

وأكد بري أن اتفاق نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 "يمثل فرصة جاهزة" بما يتضمنه من آلية لتثبيت وقف إطلاق النار والتحقق من أي خروقات أو تهديدات، إذا ما جرى اعتماده ضمن المفاوضات الجارية في سويسرا، وفق البيان.

وفي نوفمبر 2024، توصلت بيروت وتل أبيب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أنهى عدوانا إسرائيليا على لبنان استمر 66 يوما.

ومنذ ذلك الحين، تواصل إسرائيل خرق الاتفاق، كما تواصل احتلال مواقع في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، بينما توغلت خلال العدوان الراهن لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وبدأت إسرائيل منذ 2 مارس/آذار 2026 عدوانا جديدا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و192 قتيلا و12 ألفا و171 جريحا، ونزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.