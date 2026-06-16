بري وقاليباف: على واشنطن إلزام إسرائيل بإنهاء حربها على لبنان والانسحاب منه اتصال هاتفي بين رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ونظيره الإيراني محمد باقر قاليباف

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

شدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي ونظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، على ضرورة أن تُلزم الولايات المتحدة إسرائيل بإنهاء حربها على لبنان، ووقف هدم قراه، وعلى احترام سيادته والانسحاب من أراضيه.

جاء ذلك خلال اتصال بين برّي وقاليباف بحثا فيه آخر تطورات الأوضاع في المنطقة عقب الاتفاق بين واشنطن وطهران على إنهاء الحرب بينهما، بما يشمل وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وبحسب الوكالة، تناول الاتصال أيضا "المستجدات الميدانية والسياسية المتصلة بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما البند المتضمن إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان".

وشدد الجانبان على "وجوب اضطلاع الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم والمجتمع الدولي بمسؤولياتهم في إلزام إسرائيل إنهاء حربها، ووقف هدم القرى، واحترام سيادة لبنان، والانسحاب الفوري من الأراضي التي احتلتها".

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية، توصّل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط.

وبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف آلاف القتلى والجرحى، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.