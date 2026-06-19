رئيس البرلمان اللبناني قال إن ذلك يأتي "تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا"..

بري: "حزب الله" ملتزم بوقف إطلاق النار ما التزمت به إسرائيل رئيس البرلمان اللبناني قال إن ذلك يأتي "تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا"..

بيروت / ستيفاني راضي / الاناضول

شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، على التزام "حزب الله" بوقف إطلاق النار ما دامت إسرائيل ملتزمة به "بشكل كامل وشامل".

جاء ذلك في بيان لبري، في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها وتتمسك بعدم الانسحاب من المناطق التي تحتلها جنوبي لبنان، رغم أن الفقرة الأولى من الاتفاق الموقع بين طهران وواشنطن تنص، في جزء منها على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان".

كما تنص الوثيقة على التعهد بـ"ضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته"، والتأكيد في الاتفاق النهائي على "الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات".

ومساء الأربعاء، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان إلكترونيا على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران.

وقال بري: "أؤكد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل".

بري الحليف لـ"حزب الله" أضاف أن ذلك يأتي "تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، وخاصة ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية"، مشيرا أيضا إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان و"حزب الله".

وفي وقت سابق الخميس، قال ترامب إن بلاده تتوقع "وقفا كاملا" لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان عقب دخول مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ.



ومن المقرر أن يستضيف منتجع بورغنستوك السويسري، غدا الجمعة، اجتماعاً يضم ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى الوسيطين الباكستاني والقطري ودول أخرى معنية، لإجراء مفاوضات أولية حول تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.