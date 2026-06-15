قال رئيس البرلمان اللبناني إن الاتفاق يضع أسسا للأمن والاستقرار في المنطقة..

بري: تضمين لبنان بالاتفاق الأمريكي الإيراني يحفظ سيادته قال رئيس البرلمان اللبناني إن الاتفاق يضع أسسا للأمن والاستقرار في المنطقة..

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الاثنين، إن تضمين مذكرة التفاهم لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بندا ملزما لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان يحافظ على سيادة البلد العربي و"لا يناقض استقلال قراره الوطني"

وأشاد بري، في بيان، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، منوها بالجهود التي بذلتها باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى الاتفاق.

وقال إن المذكرة تضع أسسا للأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك لبنان.

وتوجه بري بـ"الشكر والتقدير لإيران والولايات المتحدة وقيادتيهما على تمسكهما وإصرارهما على تضمين المذكرة التي تم التوافق عليها بندا أساسيا وملزما لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، كل لبنان".

وأضاف أن ذلك "يحفظ سيادة لبنان على كامل ترابه، ولا يناقض استقلالية وحرية قراره الوطني والسيادي، ويحول دون الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو".

ولم يتطرق بري إلى مزيد من التفاصيل بشأن ما وصفه بـ"الفخ".

ويأتي حديث بري عن "الفخ" في ظل رفض لبناني متكرر لأي تسوية أو تفاهمات تبقي لإسرائيل حرية مواصلة عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية أو تمس سيادة الدولة على أراضيها.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في تصريحات سابقة، أن أي مسار لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل يجب أن يستند إلى الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة النازحين والأسرى.

والأحد، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وأضاف شريف الذي تتولى بلاده دور الوساطة أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال"، اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قوله إن "نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.