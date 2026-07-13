بريطانيا: 6 قوارب مشبوهة تقترب من ناقلة نفط جنوبي اليمن فريق الحماية على متن الناقلة أطلق طلقات تحذيرية، حسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ..

إسطنبول/ محمد ماجد/ الأناضول

أعلنت هيئة بريطانية معنية برصد الحوادث البحرية، الاثنين، اقتراب 6 قوارب صغيرة "مشبوهة" من ناقلة نفط على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن اليمنية، ما دفع فريق الحماية على متنها إلى إطلاق طلقات تحذيرية.

وقالت "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية"، في بيان، إن "ناقلة نفط تعرضت لاقتراب قوارب صغيرة مشبوهة على بعد 50 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن جنوبي اليمن".

وأوضحت في تحذيرها رقم "084-26" أن "الناقلة كانت تبحر شرقا ضمن الممر الدولي الموصى به (IRTC)، عندما اقتربت منها 6 قوارب صغيرة من الجانب الأيمن".

وأضافت أن "أحد هذه القوارب اقترب إلى مسافة 5 كوابل بحرية (نصف ميل)، ما دفع فريق الأمن المسلح على متن الناقلة إلى إطلاق طلقات تحذيرية، فيما حافظت القوارب الخمسة الأخرى على مسافة ميل بحري واحد".

ودعت الهيئة السفن العابرة في المنطقة إلى "توخي الحذر الشديد والإبلاغ فورا عن أي نشاط مشبوه".

ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل عن القوارب أو الجهة التي تتبع لها، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 12:10 (ت.غ).