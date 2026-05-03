برلين.. مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالإبادة الإسرائيلية في غزة

برلين/ الأناضول

شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بجرائم حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وذكر مراسل الأناضول، أن مئات المتظاهرين، توافدوا إلى ساحة "نيبتون برونين"، وانطلقوا في مسيرة باتجاه ساحة "بوتسدامر"، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، والاحتجاج على حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ورفع المتظاهرون في أيديهم لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"إسرائيل هي الإرهابية الحقيقية" "والساكت عن الإبادة شريك فيها".

كما ردد المتظاهرون هتافات من قبيل "الحرية لفلسطين" و"إسرائيل دولة إرهاب" و"هذه ليست حربا وإنما إبادة جماعية".

كما حمل المتظاهرون بأيديهم إلى جانب أعلام فلسطين، أعلام إيران ولبنان، معبرين عن احتجاجهم أيضا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف إيران ولبنان.

واختتم المتظاهرون احتجاجهم في ساحة "بوتسدامر" وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة الألمانية.



وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ورغم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل ارتكاب خروقات يومية بالقصف وإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.