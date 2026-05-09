برلين.. مظاهرة تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالإبادة في غزة

برلين/ الأناضول

شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مظاهرة للتعبير عن التضامن مع فلسطين والاحتجاج على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، والتنديد بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وتجمع عدد كبير من المشاركين قرب محطة مترو "فيلمرسدورفر شتراسه"، قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه وسط المدينة، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية.

كما حمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى وقف "الإبادة الجماعية"، و"صون الكرامة الإنسانية"، و"حماية الفلسطينيين"، و"وقف قتل الأطفال".

وردد المشاركون هتافات من بينها: "الحرية لفلسطين"، و"إسرائيل تقتل الأطفال وميرتس يدعمها" (في إشارة إلى المستشار الألماني فريدرش ميرتس)، و"هذه ليست حربا بل إبادة جماعية"، و"نحن الآلاف والملايين، كلنا فلسطينيون".

كما رفع متظاهرون أعلام إيران ولبنان، احتجاجا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على البلدين.