بذكرى النكبة.. قطر تجدد موقفها الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين

إسطنبول / الأناضول

جددت قطر، الجمعة، تأكيد موقفها "الثابت والداعم" للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.

أفادت بذلك وزارة الخارجية على منصة شركة "إكس" الأمريكية، تزامنا مع الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية التي تعود إلى أحداث 15 مايو/ أيار 1948، حين أُعلن قيام إسرائيل على معظم أراضي فلسطين التاريخية، بعد مجازر وعمليات تهجير نفذتها العصابات الصهيونية.

وقالت الخارجية القطرية: "في الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة، تؤكد دولة قطر موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق قرارات الشرعية الدولية".

ورصدت الوزارة في مقطع مصور على "إكس" مواقف الدوحة في دعم الحقوق الفلسطينية بالمحافل الدولية، والمساعدات المقدمة للفلسطينيين.

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على تهجير 957 ألفا منهم من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في نحو 1300 قرية ومدينة عام 1948 بالتزامن مع قيام إسرائيل على أراضيهم، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتحل ذكرى النكبة هذا العام بينما تواصل إسرائيل منذ 2023 حرب إبادة في قطاع غزة، عبر قصف دموي وتقييد لإدخال المساعدات الإنسانية، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وبالتوازي، تشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تصعيدا متواصلا من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، يشمل اقتحامات يومية للمدن والبلدات، وعمليات اعتقال، وإغلاق طرق، إلى جانب اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، وتوسّع في النشاط الاستيطاني.

وفي تقرير حديث للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد القتلى منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة في أكتوبر 2023 حتى نهاية أبريل/ نيسان 2026، 73 ألفا و761 فلسطينيا، بينهم 72 ألفا و601 في قطاع غزة و1160 في الضفة الغربية.