بثاني أيام العيد.. 11 قتيلا بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على لبنان

بيروت / الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي 11 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، فجر الخميس، بغارات استهدفت جنوبي لبنان، في ثاني أيام عيد الأضحى.

يأتي ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل وخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي أحدث التطورات، انتشلت فرق الإسعاف التابعة للجمعية الطبية الإسلامية 3 قتلى من تحت أنقاض شقة سكنية استهدفتها غارة إسرائيلية في منطقة القياعة شرقي مدينة صيدا.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية عائلة مدنية خلال محاولتها النزوح إلى مكان آمن على أوتوستراد عدلون في محلة النبي ساري بقضاء الزهراني، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال.

والأربعاء، أنذر الجيش الإسرائيلي، بإخلاء جنوبي لبنان نحو شمال نهر الزهراني، تمهيدا لشن هجمات ضد ما ادعى أنها "أهداف لحزب الله".

وفي مدينة صور، استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق المساكن الشعبية، ما أسفر عن مقتل شخصين.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات جوية استهدفت عددا من البلدات جنوبي لبنان.

وأفاد شهود عيان للأناضول أن الغارات تركزت على مناطق سكنية وطرق رئيسية، فيما سُجلت انفجارات قوية في أكثر من بلدة.

