أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، انفجار طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" داخل شمالي إسرائيل، بعد فشل اعتراضها.

وقال الجيش، في بيان، إن "طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله باتجاه قواتنا انفجرت داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، دون وقوع إصابات".

ولم يحدد الجيش موقع سقوط الطائرة، بينما يعلن "حزب الله" عادة استهداف قواعد عسكرية ومناطق تجمع للجنود شمالي إسرائيل.

وإثر ذلك، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة أدميت ومنطقة عرب العرامشة بالجليل الغربي، بعد رصد الطائرة المسيرة، وهي الثانية القادمة من لبنان، الأحد.

وتعد هذه ثاني عملية رصد يعلن عنها الجيش الإسرائيلي لطائرة مسيرة أُطلقت من لبنان نحو شمالي إسرائيل، الأحد.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي دوي صفارات الإنذار في مستوطنتي "شوميرا" و"إيفين مناحيم" إثر الاشتباه بـ"تسلل طائرة مسيرة معادية" من لبنان.

وأضاف أنه جرى رصد الطائرة قبل فقدان الاتصال بها، مدعيا انتهاء الحدث دون تسجيل إصابات، من غير أن يوضح مصيرها أو مكان سقوطها.

وتفرض إسرائيل تعتيما ورقابة مشددة على خسائرها البشرية والمادية جراء اعتراض أو سقوط الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من لبنان.

وفي الآونة الأخيرة، تحولت مسيرات "حزب الله" إلى مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، داعيا الجيش إلى إيجاد حل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.