انفجار مسيرة أطلقها "حزب الله" بمنطقة عسكرية شمالي إسرائيل

انفجرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها "حزب الله"، السبت، في منطقة عسكرية شمالي إسرائيل، وفق إذاعة الجيش.



وأصبحت مسيرات "حزب الله" في الآونة الأخيرة مصدر قلق لإسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، ودعا الجيش إلى إيجاد حل، لكن الخطر ما يزال متواصلا.

وأمام دعوة نتنياهو، توجه الجيش الإسرائيلي مؤخرا، إلى موردين في الدول الأوروبية، لزيادة وتيرة نقل الشباك المضادة لتلك المسيرات، وفق القناة 12.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في متابعة للإنذارات التي فُعّلت بسبب تسلل طائرة مسيرة معادية إلى عدة مناطق في الشمال، تم اعتراض طائرة مسيّرة عبرت من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "كما سقط هدف جوي مشبوه (طائرة مسيرة مفخخة) داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان، دون تسجيل إصابات".

وبينما لم يحدد الجيش مكان سقوط المسيرة بدقة، قالت القناة 12 إن "الإنذار الذي فُعّل في الجليل الغربي جاء عقب رصد هدف جوي مشبوه، سقط في منطقة عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية".

بدروها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الطائرة المسيرة انفجرت في منطقة عسكرية بمستوطنة "شوميرا" بالجليل الغربي.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات على عدة قرى وبلدات بجنوب لبنان، حيث قتل منذ صباح السبت 5 أشخاص وأصاب 13 آخرين، في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي، استهدفت عدة مناطق في قضاءات النبطية وصور وبنت جبيل.

ذلك القصف الإسرائيلي يأتي في اليوم الرابع لعيد الأضحى الذي يحتفل به المسلمون في العالم.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و355 قتيلا و10 آلاف و95 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

فيما تواصل إسرائيل احتلال مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم من الحدود الجنوبية.