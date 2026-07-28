انطلاق مناورة عسكرية خليجية في البحرين بمشاركة دول مجلس التعاون

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت البحرين، الثلاثاء، انطلاق مناورة عسكرية مشتركة على أراضيها بمشاركة قوات من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت قوة دفاع البحرين، في بيان، إن "مراحل التمرين المشترك (درع البحرين) انطلقت بمشاركة القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وكانت قوة دفاع البحرين قد أعلنت، الاثنين، أن المناورة ستستمر حتى الخميس، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها أو أهدافها.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، وقطر.

وتأتي هذه المناورة في وقت تشهد فيه المنطقة هدوءا حذرا منذ الجمعة، عقب توقف الضربات الأمريكية على إيران والردود الإيرانية المتبادلة، بعد تصعيد بدأ في 11 يوليو/تموز الجاري.

واستمر التصعيد 13 يوما، وشمل هجمات أمريكية على إيران، ردت عليها طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية، بينها السعودية والبحرين والأردن.

وجاء ذلك رغم توقيع واشنطن وطهران، في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم نصت على وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب التي اندلعت عقب الهجوم الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عنها.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف استهداف السفن وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تصر طهران على إخضاع حركة العبور عبر المضيق لآلية تنظيمية تشرف عليها، باعتباره ممرا مائيا يطل على سواحلها، الأمر الذي زاد المخاوف من اضطراب صادرات النفط والغاز من المنطقة.