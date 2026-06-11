انطلاق مناورات جوية تركية مصرية بمشاركة مقاتلات متعددة المهام

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت السلطات التركية، الخميس، انطلاق تدريب جوي مشترك مع مصر، يستمر حتى 17 يونيو/ حزيران الجاري.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الدفاع التركية، ذكرت خلاله أن التدريب الجوي بين البلدين، الذي بدأ في 4 يونيو سيستمر حتى 17 يونيو الجاري.

من جانبه، قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية غريب عبدالحافظ غريب، الخميس، إن "فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي انطلقت بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، والذي يتم تنفيذه على مدار عدة أيام في عدد من القواعد الجوية بمصر".

وأشار غريب، في بيان نشره عبر منصة فيسبوك، إلى أن المرحلة الأولى للتدريب "تضمنت عقد مجموعة من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية بين العناصر المشاركة".

كما تضمنت "تنفيذ عدد من طلعات التدريب على مهام العمليات لتنسيق الجهود وتعزيز القدرة على العمل المشترك".

ويهدف التدريب إلى "صقل مهارات القوات المشاركة وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام الجوية المشتركة بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف"، وفق المصدر ذاته.

وفي تجسيد ملموس للتعاون العسكري المتنامي بين البلدين في السنوات الأخيرة، أجرت تركيا ومصر عام 2025 مناورات "بحر الصداقة" في شرق المتوسط، بعد انقطاع دام 13 عاما.