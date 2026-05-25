انطلاق مناسك الحج.. خدمات متكاملة وأحلام تتحقق في رحاب المشاعر المقدسة (تقرير) السلطات السعودية تسعى لتقديم خدمات متكاملة تعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم في أجواء إيمانية آمنة ومنظمة

إسطنبول/ الأناضول

السلطات السعودية تسعى لتقديم خدمات متكاملة تعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم في أجواء إيمانية آمنة ومنظمة

الداعية محمد ندزا من الكونغو:

ما شاهدته في المشاعر المقدسة يعكس حجم العناية الكبيرة التي توليها المملكة لخدمة الحجاج وحرصها على توفير أفضل الخدمات التي تعينهم على أداء مناسكهم في أجواء إيمانية آمنة ومنظمة

مفتى ولاية كاتشين في ميانمار محمد عرفان الندوي:

مسلمي ميانمار يحملون بالغ الشكر والتقدير للمملكة على ما توليه من جهود متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن

انطلقت مناسك الحج، الاثنين، مع توافد الحجاج على مشعر منى، غربي المملكة، وسط خدمات متكاملة تعين ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم في أجواء إيمانية آمنة ومنظمة، وأمنيات للحجاج تتحقق بالتواجد في رحاب المشاعر المقدسة وأداء فريضة الحج.

ويستمر موسم الحج الذي بدأ الاثنين 6 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

والجمعة، أعلنت السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، بحسب ما ذكره قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع في مؤتمر صحفي.

** خدمات متكاملة

والاثنين، واصل وزير الصحة السعودي، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، جولاته الميدانية، وزار مستشفى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الميداني بمشعر عرفات، بعد يوم من زيارة مركز عمليات الحج التابع للهيئة بمكة المكرمة.

ويهدف الوزير السعودي إلى التأكد من كفاءة الخدمات التي يقدمها، والجهود المبذولة لتعزيز سلامة المنتجات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما زار وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، الاثنين مركز عمليات الحج (القيادة والسيطرة) بالأمن العام، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للاستعدادات التشغيلية لموسم حج 1447هـ، وفق المصدر ذاته.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، في بيان، عقب بدء مناسك الحج، في مشعر منى، أهمية التزام ضيوف الرحمن بخطط التفويج المعتمدة ومواعيدها المحددة، وعدم التنقل بشكل فردي خارج الإطار التنظيمي.

وأشارت إلى أن ذلك يسهم في تحقيق الانسيابية في التنقل بين المشاعر المقدسة، ويعزز من سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك ويحد من التكدس.

وكشفت وزارة الحج والعمرة، في بيان نقلته (واس) أن الفرق الميدانية نفذت أكثر من 80 ألف جولة رقابية لمتابعة جاهزية الخدمات والتأكد من التزام الجهات المقدمة لها بالمعايير المعتمدة.

فيما تجاوز عدد خدمات العناية المقدمة عبر منصة "نسك" 173 ألف خدمة، دعمًا لتجربة الحجاج وتلبية احتياجاتهم خلال رحلتهم الإيمانية.

كما استقبل مركز الاتصال الموحد على الرقم (1966) أكثر من 154 ألف مكالمة، قدّم من خلالها الدعم والإرشاد والاستجابة لاستفسارات ضيوف الرحمن على مدى الساعة وبلغات مختلفة.

وفي إطار الجهود التوعوية، وزّعت الوزارة أكثر من 670 ألف مادة ودليل توعوي، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الحجاج وإرشادهم إلى الأنظمة والتعليمات والخدمات المتاحة.

وفيما يخص جانب المبادرات المجتمعية استفاد أكثر من 271 ألف حاج من المبادرات التي ينفذها فريق السعادة، ضمن برامج تهدف إلى إثراء تجربة الحاج وتعزيز جودة الخدمات الإنسانية المقدمة له، وفق بيان وزارة الحج.

وساهم "المسار الإلكتروني" (منصة) في وزارة الحج والعمرة بحسب بيان ثان للوزارة في "دعم رحلة ضيوف الرحمن، من خلال توفير البيانات المرتبطة بخدمات الحاج قبل وصوله وفي أثناء تنقله بين مراحل الرحلة، بما يسهم في تيسير إجراءات الاستقبال، وتنظيم الوصول إلى مقار السكن، ورفع مستوى وضوح الخدمة المقدمة له منذ بدايتها.

ورغم أن الأنظار تتوجه إلى مكة المكرمة، فإن المدينة المنورة التي ودعها الحجاج قبل يومين، شهدت تقديم خدمات متكاملة لمواجهة ارتفاع الحرارة.

وتم ذلك عبر مراوح الرذاذ والمظلات المنتشرة في ساحات المسجد النبوي حيث شهدت تشغيل 244 مظلة عملاقة تُفتح وتُغلق آليًا، يبلغ ارتفاع الواحدة منها 14 مترًا ويصل وزنها إلى 40 طنًا، إضافة إلى 428 مروحة رذاذ تعمل على تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة في الساحات الخارجية، بحسب (واس).

وبجانب ذلك تم تشغيل محطة تبريد مركزية تقع خارج نطاق المسجد النبوي، تمتد على مساحة تقارب 70 ألف متر مربع، وتضم 6 وحدات تبريد عملاقة، تبلغ قدرة كل وحدة منها 3400 طن تبريد.

وفي 23 مايو/أيار الجاري، ودّعت المدينة المنورة ضيوف الرحمن المتجهين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، فيما استقبلت زوار الداخل القادمين من مختلف مناطق المملكة لقضاء إجازة عيد الأضحى الذي يبدأ الأربعاء، في أجواء إيمانية وروحانية بالمسجد النبوي.

ودعت السلطات السعودية إلى أهمية الحصول على موعد مسبق عبر تطبيق "نسك"، والالتزام بالمواعيد والتعليمات التنظيمية.



** تحقق حلم الحج

ويعيش ضيوف الرحمن فرحة تحقق حلمهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، والتواجد في رحاب المشاعر المقدسة.

ولم يكن الحاج محمد ندزا القادم من الكونغو، يتوقع أن تقوده سنوات طويلة من العمل الدعوي والصبر في تعليم الإسلام إلى أن يكون ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لأداء فريضة الحج هذا العام، بحسب (واس).

وأوضح ندزا أنه أمضى أكثر من 15 عامًا في الدعوة إلى الإسلام داخل مجتمعه، مستفيدًا مما تلقاه من علوم شرعية خلال دراسته في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قبل عودته إلى بلاده، ليواصل جهوده في نشر قيم الإسلام وتعاليمه السمحة بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأكد أن ما شاهده في المشاعر المقدسة يعكس حجم العناية الكبيرة التي توليها المملكة لخدمة الحجاج، وحرصها على توفير أفضل الخدمات والإمكانات التي تعينهم على أداء مناسكهم في أجواء إيمانية آمنة ومنظمة.

في السياق أشاد مفتي ولاية كاتشين في ميانمار محمد عرفان الندوي، "بجهود السعودية وقيادتها الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين"، وفق (واس).

وأوضح أن استضافة المملكة سنويًا لآلاف المسلمين من مختلف دول العالم لأداء مناسك الحج عبر برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، "تمثل مبادرة إنسانية تجسد حرص القيادة الرشيدة على خدمة المسلمين وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية بينهم".

وأشار إلى أن مسلمي ميانمار يحملون بالغ الشكر والتقدير للمملكة وقيادتها على ما يقدمونه من عناية واهتمام بالمسلمين في مختلف أنحاء العالم، وما توليه السعودية من جهود متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن.



وفي موسم الحج الماضي 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، حسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.

