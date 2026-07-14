يستمر ليومين، فيما كشفت موريتانيا عن اتفاق مبدئي لإنشاء جامعة تركية ومدرسة للتكوين المهني..

انطلاق المنتدى الموريتاني التركي للتعليم والثقافة في نواكشوط يستمر ليومين، فيما كشفت موريتانيا عن اتفاق مبدئي لإنشاء جامعة تركية ومدرسة للتكوين المهني..

​​​​​​​نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول



انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الاثنين، أعمال المنتدى الموريتاني التركي للتعليم والثقافة، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وأكاديميين، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي والدفع به نحو آفاق استراتيجية.

ويعقد المنتدى على مدى يومين في الأكاديمية الدبلوماسية بنواكشوط، تحت شعار "شراكة في التعليم والثقافة لمستقبل مشترك"، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.

وشهد حفل الافتتاح إطلاق معرض بعنوان "موريتانيا في الأرشيف العثماني".

وقال نائب وزير التعليم التركي جهاد دميرلي​​​​​​​ إن علاقات الصداقة بين تركيا وموريتانيا بدأت تؤتي ثمارها، لاسيما في مجالي التعليم والثقافة.

وأشار إلى أن موريتانيا، "بما تمتلكه من إرث علمي عريق"، تعد إحدى أبرز حواضر الحضارة الإسلامية.

واستعرض دميرلي مجالات التعاون القائمة بين البلدين، بما في ذلك مدارس وقف المعارف التركي، وتعليم اللغة التركية، والمنح الدراسية، والعلاقات المتنامية بين الجامعات، وفق المصدر ذاته.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني يعقوب ولد أمين عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

واعتبر أن المنتدى "يجسد إرادة الرئيسين محمد ولد الشيخ الغزواني ورجب طيب أردوغان في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي".

وأضاف ولد أمين أن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي لإنشاء جامعة تركية في موريتانيا، ومدرسة للتكوين المهني، إلى جانب دعم إطلاق المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في نواكشوط بالتعاون مع جامعة يلدز التقنية.

بدوره، قال السفير التركي لدى موريتانيا برهان كور أوغلو إن المنتدى "يمثل خطوة راسخة لتعزيز جسور المودة والصداقة بين الشعبين والبلدين"، مشيرا إلى أن العلاقات التركية الموريتانية تشهد تطورا متواصلا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية.

وأكد أن أنقرة تنظر إلى موريتانيا بوصفها شريكا استراتيجيا، وأن التعليم والثقافة يشكلان ركيزة أساسية لبناء التفاهم والثقة بين الشعبين.

وأوضح أن الشراكة في مجال التعليم تكتسب أهمية خاصة؛ لكون الطلاب الموريتانيين الذين يدرسون في تركيا يمثلون أكاديميي ورواد مستقبل بلدهم.

وأشاد كور أوغلو بما تمتلكه موريتانيا من تاريخ عريق وتراث أصيل في الحضارة الإسلامية "يضفي عمقا خاصا على الروابط الثنائية".

ويأتي المنتدى في ظل تطور العلاقات بين البلدين، منذ الزيارة التي أجراها الرئيس أردوغان إلى موريتانيا عام 2018، وكانت الأولى لرئيس تركي إلى البلاد.