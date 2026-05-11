انطلاق المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول في دمشق لبحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية..

ليث الجنيدي / الأناضول

انطلقت في العاصمة دمشق، الاثنين، فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول بمشاركة واسعة من البلدين، لبحث فرص التعاون والشراكة في قطاعات حيوية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بانطلاق فعاليات الملتقى (لم تحدد مدته) الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية في فندق "إيبلا الشام" بريف دمشق.

وقالت إن المنتدى يهدف إلى "بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية، بما يسهم في دعم فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين سوريا والإمارات".

وأضافت أنه يتضمن عقد جلسات حوارية يشارك فيها مسؤولون ومستثمرون من الجانبين، تهدف إلى إتاحة مساحة مباشرة للنقاش حول فرص التعاون والاستثمار.

ويناقش المشاركون فرص الشراكات في مجالات التجارة والاستثمار، والتعليم، والخدمات المالية، والسياحة، والعقارات، والتطوير العمراني، والزراعة، والأمن الغذائي، والطاقة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، وفق الوكالة.

ووفق "سانا"، يضم الوفد الإماراتي وزير التجارة ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي.

كما يضم عددا من رجال الأعمال الإماراتيين والسوريين المقيمين في الإمارات، من مختلف القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وفق "سانا".

وتأتي هذه اللقاءات في إطار مساعٍ لتعزيز الانفتاح الاقتصادي العربي على سوريا، ودعم جهود الانتقال من مرحلة الاستقرار السياسي إلى إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000- 2024).