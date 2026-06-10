انطلاق أول رحلة لـ"طيران الرياض" من السعودية إلى لندن وفق موقع "فلايت رادار" المتخصص بالملاحة الجوية وموقع "رياض إير"..

إسطنبول/ الأناضول

أقلعت، الأربعاء، أول رحلة لـ"طيران الرياض"، الناقل الوطني الجديد للسعودية، متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح موقع "فلايت رادار" المتخصص بالملاحة الجوية، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الرحلة الأولى من أسطول "طيران الرياض" الجديد انطلقت بالفعل وهي في طريقها إلى لندن.

ومساء الثلاثاء، أعلنت "طيران الرياض"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عبر منصة "إكس"، اكتمال الاستعدادات لإطلاق أولى رحلاتها إلى لندن.

وقبل أيام، أعلنت الشركة تقديم موعد أول رحلة من 1 يوليو/تموز القادم إلى 10 يونيو/حزيران الجاري، مستفيدة من تسلم طائراتها الجديدة قبل الجدول الزمني المتوقع، في مؤشر على تسارع جاهزيتها التشغيلية.

كما جرى تدشين أولى طائرات أسطول "رياض إير"، مع وصول طائرة من طراز "بوينغ 787-9 دريملاينر" إلى المملكة، برعاية محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة "طيران الرياض" ياسر الرميان، وفق البيانات الرسمية.

ويأتي ذلك ضمن خطة تستهدف بناء أسطول حديث يتيح ربط العاصمة السعودية بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع الطيران والسياحة والخدمات اللوجستية.

وفي 19 مايو/أيار الماضي، أعلنت الشركة طرح تذاكر رحلاتها بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار لندن هيثرو، عبر أسطولها الجديد من طائرات "بوينغ 787-9 دريملاينر"، اعتباراً من 1 يوليو 2026، وهو الموعد الذي تم تقديمه لاحقاً.

ومنذ 26 أكتوبر 2025، بدأت الشركة تشغيل رحلات يومية إلى لندن باستخدام طائرة "جميلة" الاحتياطية، ضمن برنامجها التشغيلي "المسار نحو الانطلاق"، الهادف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية وقياس تجربة السفر قبل استلام الطائرات الجديدة من شركة بوينغ.

وتضم طائرات "بوينغ 787-9 دريملاينر" الجديدة مقصورة "طيران الرياض" المصممة بمعايير متقدمة لتقديم تجربة سفر فاخرة تعكس هوية الشركة، وفقاً للبيانات الرسمية.