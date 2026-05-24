انطلاق أولى رحلات "قطار المشاعر المقدسة" لنقل ضيوف الرحمن

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت السعودية، الأحد، إطلاق "قطار المشاعر المقدسة" في أولى رحلاته لموسم الحج العام الحالي 1447هـ لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على بدء المناسك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): "انطلق صباح اليوم قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم الحج لعام 1447هـ".

وأوضحت أنه يخدم ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، وذلك عبر منظومة متكاملة تضم 9 محطات موزعة على طول مسار القطار.

ويتمتع قطار المشاعر بقدرة استيعابية فائقة، إذ تصل سعة القطار الواحد إلى نحو 3 آلاف راكب، فيما تبلغ طاقته التشغيلية 72 ألف راكب في الساعة، مما يجعله من أكثر أنظمة النقل كثافةً على مستوى العالم، وفقا لـ"واس".

وتستهدف الخطة التشغيلية لهذا الموسم تشغيل أكثر من 5300 رحلة، وتوفير أكثر من 2.2 مليون مقعد.

وحسب "واس"، يؤدي القطار دورا محوريا في تعزيز انسيابية الحركة داخل المشاعر بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية، كما يسهم في خفض الازدحام المروري عبر الاستغناء عن أكثر من 50 ألف رحلة حافلة خلال موسم الحج، مما يعزز كفاءة التنقل.

ودخل "قطار المشاعر المقدسة" الخدمة عام 2010، ويُعد أحد أهم مشاريع النقل في الحج.

وضمن خدمة القطارات في المملكة، أفاد متحدث الخطوط الحديدية السعودية "سار" خالد بن يوسف الفرحان، في بيان، بأن "قطار الحرمين السريع" نقل أكثر من 800 ألف راكب منذ إطلاق الخطة التشغيلية لموسم حج 1447هـ (أواخر أبريل/ نيسان)، وذلك عبر تنفيذ 3649 رحلة حتى الآن بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة غربي المملكة.

وأضاف أنه يُعد وسيلة النقل الأسرع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ يقطع المسافة البالغة 453 كيلومترا خلال قرابة ساعتين وربع الساعة.

كما أنه أسرع وسيلة تنقل بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة مكة المكرمة، إذ تستغرق الرحلة قرابة 50 دقيقة، مما يعزز انسيابية تنقل الحجاج والمعتمرين القادمين عبر المطار، حسب الفرحان.

ويُعد "قطار الحرمين السريع" أحد أسرع القطارات في العالم، بسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، ويمتد مساره بطول 453 كيلومترا عبر خمس محطات تشمل: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة السليمانية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.

ومساء السبت، أعلنت السعودية توجه الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قبل أقل من 48 ساعة من بدء مناسك الحج.

ويبدأ موسم الحج في الثامن من ذي الحجة، الاثنين 25 مايو/ أيار الجاري، ويستمر أداء المناسك 6 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

والجمعة، أعلنت السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، حسب قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع في مؤتمر صحفي.

وفي موسم الحج الماضي 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية.