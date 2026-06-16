بعد عام من المداولات و94 جلسة.. ينتقل نتنياهو إلى مرحلة "الاستجواب التكميلي" التي تتيح لفريق الدفاع توجيه أسئلة إضافية إليه قبل اختتام شهادته..

انتهاء استجواب نتنياهو من قبل النيابة في ملفات الفساد الثلاثة بعد عام من المداولات و94 جلسة.. ينتقل نتنياهو إلى مرحلة "الاستجواب التكميلي" التي تتيح لفريق الدفاع توجيه أسئلة إضافية إليه قبل اختتام شهادته..

زين خليل/ الأناضول

أفادت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، بانتهاء مرحلة الاستجواب المضاد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاكمته بقضايا فساد، بعد عام من المداولات، تمهيدًا لانتقال الإجراءات إلى مرحلة "الاستجواب التكميلي".

وقالت الصحيفة إن مرحلة الاستجواب المضاد لنتنياهو انتهت اليوم بعد عام من المداولات، على أن تبدأ مرحلة إضافية من الأسئلة يطرحها فريق الدفاع قبل اختتام شهادته أمام المحكمة.

ويُقصد بـ"الاستجواب المضاد" المرحلة التي يوجه فيها الطرف المقابل أسئلة إلى الشاهد أو المتهم بعد إدلائه بشهادته، بهدف اختبار روايته وكشف أي تناقضات أو ثغرات محتملة فيها.

وفي حالة نتنياهو، تولت النيابة العامة تنفيذ مرحلة الاستجواب المضاد، قبل انتقال المحاكمة إلى مرحلة "الاستجواب التكميلي".

وبحسب الصحيفة، سيشارك نتنياهو في عدة جلسات إضافية تتيح لفريق الدفاع توجيه أسئلة إليه لتوضيح بعض إجاباته السابقة ومعالجة نقاط قد تكون أضرت بموقفه القانوني خلال استجواب النيابة.

وأوضحت أن من المقرر أن يخضع نتنياهو، الأربعاء، لاستجواب من محامي المتهمين الآخرين في القضايا نفسها، وهما ناشر صحيفة أرنون (نوني) موزيس ومالك موقع "واللا" السابق شاؤول إلوفيتش.

وأضافت أن محامي نتنياهو سيطرحون عليه لاحقًا أسئلة على مدى نحو ثلاث جلسات، في محاولة لتوضيح نقاط قد تكون بدت ضارة بموقفه القانوني خلال الاستجواب المضاد، الذي بدأ مطلع يونيو/حزيران من العام الماضي.

ووفق الصحيفة، إذا لم تُلغَ الجلسات المقررة في ملفات الفساد، فمن المرجح أن تنتهي شهادة نتنياهو أمام المحكمة بحلول نهاية يونيو/حزيران الجاري.

وفي وقت سابق الثلاثاء، مثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، حيث وافق القضاة على تقليص مدة شهادته بمقدار ساعة وربع لأسباب وُصفت بأنها "أمنية وسياسية".

كما طلب خلال الجلسة استراحة قصيرة للمشاركة في اجتماع حكومي عبر تطبيق "زووم".

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الاستجواب المضاد لنتنياهو انتهى بعد 94 يومًا من الجلسات المتعلقة بشهادته، بينها 59 جلسة خصصت لاستجوابه من قبل النيابة العامة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد رئيسية تعرف باسم "الملفات 1000 و2000 و4000"، وقد قُدمت لوائح الاتهام فيها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم.

أما "الملف 2000"، فيتعلق باتهامه بالتفاوض مع موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل تقديم تسهيلات حكومية.

في حين يتعلق "الملف 4000" بتقديم تسهيلات تنظيمية لرجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع "واللا" وشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020 وما تزال مستمرة، فيما ينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي جميع الاتهامات الموجهة إليه، ويصفها بأنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

ومنذ بدء محاكمته، يرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما أثارت احتمالات حصوله على عفو رئاسي جدلًا واسعًا داخل إسرائيل مع استمرار إجراءات المحاكمة.

وبالإضافة إلى قضايا الفساد، يواجه نتنياهو منذ عام 2024 مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.