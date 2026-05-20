انتقادات في إسرائيل لبن غفير بعد نشر مشاهد اعتقال "أسطول الصمود" لم يدن نتنياهو، الاعتداء مكتفيا بالقول في بيان، إنه أوعز بترحيل النشطاء في أقرب وقت..

القدس/ الأناضول

أدانت الحكومة ومسؤولون بارزون في المعارضة الإسرائيلية، الأربعاء، نشر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مقاطع مصورة تُظهر ما وُصف بتنكيل السلطات الإسرائيلية بناشطي "أسطول الصمود العالمي" الذين جرى توقيفهم، دون أن تتطرق هذه المواقف إلى أصل الواقعة أو الاعتداء نفسه.

واتفق مسؤولون في الحكومة والمعارضة على أن نشر تلك المقاطع يضر بصورة إسرائيل على الساحة الدولية.

وكان بن غفير قد نشر مقطعاً مصوراً أظهر مشاهد تتعلق بتعامل السلطات الإسرائيلية مع ناشطي "أسطول الصمود العالمي"، الذين تم توقيفهم أثناء محاولتهم الإبحار نحو قطاع غزة.

ووجّه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر انتقادات حادة لبن غفير عقب نشر المقطع، دون أن يدين واقعة الاعتقال أو التعامل مع النشطاء.

وقال ساعر، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، مخاطباً بن غفير: "لقد ألحقت الضرر بدولتنا عمداً في هذا التصرف المشين، وهذه ليست المرة الأولى".

وأضاف: "لقد أهدرت جهوداً كبيرة ومهنية وناجحة بذلها كثيرون، من جنود الجيش الإسرائيلي إلى موظفي وزارة الخارجية وغيرهم"، في إطار التعامل مع الأسطول.

وتابع مخاطباً بن غفير: "كلا، أنت لست وجهاً لإسرائيل".

من جانبه، لم يُدن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاعتداء، واكتفى بالقول إن "طريقة تعامل بن غفير مع نشطاء الأسطول لا تتوافق مع قيم إسرائيل ومعاييرها".

وزعم نتنياهو أن "لإسرائيل كامل الحق في منع أساطيل أنصار حماس الاستفزازية من دخول مياهها الإقليمية والوصول إلى غزة"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه أصدر تعليماته للجهات المختصة بترحيل المشاركين في الأسطول "في أسرع وقت ممكن".

وفي السياق ذاته، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، في منشور على منصة "إكس": "لقد نفذ بن غفير هجوماً دعائياً اليوم".

وأضاف أن "المسؤول عن هذا الهجوم الخطير هو رئيس الوزراء الذي أدخل مجرماً مداناً إلى الحكومة، وكل من وافق على أن يكون شريكاً لمثل هذا الشخص غير المسؤول"، دون أن يدين الاعتداء بشكل مباشر.

أما زعيم حزب "يشار" المعارض ورئيس أركان الجيش الأسبق غادي آيزنكوت، فقال إن "بن غفير يتعمد تشويه صورة إسرائيل في العالم سعياً وراء التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "المسؤولية تقع أولاً وأخيراً على رئيس الوزراء الذي عينه في هذا المنصب، وكان ينبغي عزله منذ وقت طويل".

وفي المقابل، أدان عضو الكنيست أوفير كسيف الاعتداء نفسه، قائلاً إن "نشطاء الأسطول يُحتجزون ويُضربون ويُذلّون، بتشجيع ومشاركة من بن غفير".

