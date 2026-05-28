نعت الرئاسة اليمنية رئيس البلاد السابق عبدربه منصور هادي، الذي وافته المنية الخميس، وأعلنت الحداد ثلاثة أيام.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عقب ساعات من وفاة هادي في العاصمة السعودية الرياض عن عمر يناهز 80 عاما.

ونعت الرئاسة اليمنية إلى الشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية، وفاة هادي "بعد مسيرة وطنية طويلة تقلد خلالها أرفع المسؤوليات العسكرية والسياسية".

وأضاف البيان أن هادي "جسد في محطات فاصلة من تاريخ اليمن المعاصر، نموذجاً لرجل الدولة الذي انحاز للجمهورية، والشرعية الدستورية، ووحدة اليمن، ومصلحة شعبه العليا في أشد الظروف والمنعطفات تعقيداً".

وأشار البيان إلى" الأدوار الوطنية للرئيس الراحل في قيادة المرحلة الانتقالية"، وإسهامه في تحقيق "انتقال سلمي للسلطة جنّب اليمن الانزلاق إلى صراعات أوسع، في مرحلة بالغة الحساسية".

وأعلنت الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، وفتح سجلات العزاء في الداخل والخارج، "وفاء لمسيرة الفقيد ومكانته الوطنية".

وكان التلفزيون الرسمي (قناة اليمن) أعلن في خبر عاجل مقتصب: "وفاة رئيس الجمهورية السابق عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية ‎الرياض"، دون تفاصيل.

بدورها، أكدت قناة "العربية" السعودية في خبر مقتضب وفاة هادي فجر اليوم، دون تفاصيل عن سبب وفاته.

وفي السياق، نقل موقع المصدر أونلاين (يمني خاص) عن مصدر حكومي (لم يسمّه) قوله، إن هادي توفي في أحد مشافي الرياض بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر، أن وفاة هادي جاءت إثر معاناته من مشاكل صحية في القلب، وأنه اعتاد السفر سنويًا بشكل غير معلن إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة الحالة في أحد المشافي بمدينة كليفلاند الأمريكية.

ولفت المصدر إلى أن صحة الرئيس السابق تدهورت خلال الأسبوع الأخير بشكل مفاجئ إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة الساعة السادسة من صباح الخميس عن عمر يناهز 80 عاماً.

وكان هادي تقلد منصب رئيس الجمهورية في العام 2012 خلفا للرئيس علي عبدالله صالح (قتل على يد الحوثيين بالعام 2017)، حتى تنحيه عن السلطة في أبريل /نيسان 2022 حينما سلم مقاليد الحكم إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي وعضوية سبعة أشخاص آخرين.

ويعد هادي أحد أبرز الساسة اليمنيين في العصر الحديث، وسبق أن عمل لسنوات عديدة نائبا لرئيس الجمهورية في عهد علي عبدالله صالح.