وكيل محافظة مأرب أفاد بتسجيل 12 حالة وفاة بالمرض منذ مطلع العام الجاري..

اليمن يعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي الحصبة في مأرب وكيل محافظة مأرب أفاد بتسجيل 12 حالة وفاة بالمرض منذ مطلع العام الجاري..

اليمن/ الأناضول

أعلنت السلطات اليمنية، الأحد، حالة الطوارئ لمواجهة مرض الحصبة في محافظة مأرب (وسط) التي تحوي أكبر تجمع للنازحين في البلاد، عقب تسجيل 12 حالة وفاة و1624 إصابة منذ مطلع العام الجاري.

جاء ذلك على لسان وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال اجتماع موسع بحضور ممثلي المنظمات الدولية والمحلية، حسب قناة اليمن الفضائية الحكومية.

وخلال اللقاء أعلن مفتاح "حالة الطوارئ الصحية لمواجهة التفشي المتسارع لمرض الحصبة في المحافظة التي تضم أكبر تجمع للنازحين في اليمن".

وأوضح مفتاح أن المحافظة سجلت 12 حالة وفاة و1624 إصابة منذ مطلع العام الجاري، بينها 290 حالة مؤكدة مخبرياً، معظمها في 36 مخيماً للنازحين.

وحذر من خطورة استمرار انتشار المرض وتأثيره المباشر على الأطفال والمجتمع.

واعتبر مفتاح أن هذه الأرقام تمثل "مؤشراً خطيراً يستدعي تكثيف أعمال الرصد والترصد الوبائي، وتعزيز حملات التحصين والتوعية الصحية، وتوجيه التدخلات العاجلة نحو مخيمات النزوح والمناطق ذات الكثافة السكانية".

وأشار المسؤول اليمني، إلى أن استمرار تدفق النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي يضاعف الضغط على القطاع الصحي في المحافظة.

وحمل مفتاح جماعة الحوثي مسؤولية تفاقم الوضع الصحي وانتشار الأمراض المعدية نتيجة منع حملات التحصين واللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وحسب تقارير حكومية، فإن محافظة مأرب تحوي وحدها أكثر من 2.2 مليون نازح، من أصل نحو 5 ملايين نازح في عموم البلاد.

يأتي ذلك، بينما يعاني القطاع الصحي في اليمن من تحديات كبيرة وسط ضعف حاد في التمويل، حسب تقارير أممية.

​​​​​​​وفي 14 أبريل/ نيسان الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، إن نصف سكان اليمن محرومون من الحصول على الخدمات الصحية التي تواجه ضغوطا هائلة.​​​​​​​

ويشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة المدعومة بتحالف تقوده الجارة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وما يزال الحوثيون يسيطرون على غالبية المناطق الواقعة شمالي وغربي اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء ومحافظات ذمار والبيضاء وإب والمحويت، إضافة إلى معظم أجزاء محافظات الحديدة وحجة وصعدة، فضلا عن مناطق أخرى.

في المقابل، تسيطر القوات الحكومية والقوى المتحالفة معها على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين، وغالبية محافظات لحج وتعز والضالع.