اليمن.. مقتل عنصرين من الحوثيين في مواجهات مع قوات حكومية بينهما ضابط برتبة رائد، وجرى تشييعهما في محافظة حجة شمال غربي البلاد، حسب إعلام الجماعة..

اليمن /الأناضول



أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، مقتل اثنين من عناصرها بينهما ضابط، في مواجهات مع قوات حكومية.



وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين أنه "تم في محافظة حجة (شمال غرب) تشييع الرائد علي عبد الله الحالمي، وعبد الرحمن أحمد الأحوس".



وقالت إن العنصرين قتلا أثناء "الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره" في إشارة إلى مواجهات مع قوات حكومية.



ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل مكان وزمان مقتلهما، فيما لم تعلق الحكومة اليمنية فورا على ذلك.



ورغم بعض المواجهات بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022، تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 12 عاما بين قوات الحكومة الشرعية، وعناصر جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، وسط تحركات أممية مستمرة للدفع بعملية السلام في البلاد.