التلفزيون الرسمي، قال إن قوات الحكومة أحبطت هجوما واسعا للحوثيين وكبدتهم خسائر بشرية ومادية، دون تعليق فوري من الجماعة..

اليمن.. معارك عنيفة بين الجيش والحوثيين في الحديدة التلفزيون الرسمي، قال إن قوات الحكومة أحبطت هجوما واسعا للحوثيين وكبدتهم خسائر بشرية ومادية، دون تعليق فوري من الجماعة..

اليمن /الأناضول

أفاد التلفزيون اليمني الرسمي، الثلاثاء، باندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومسلحي جماعة الحوثي في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت قناة "اليمن" الفضائية الرسمية إن اشتباكات عنيفة اندلعت عقب هجوم واسع شنّه الحوثيون على مواقع القوات الحكومية في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وأضافت أن قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي، وألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن هذه المواجهات.

وكانت قوات "المقاومة الوطنية" الموالية للحكومة اليمنية قد أعلنت، السبت، مقتل قائد فرقتها الأولى العميد يحيى وحيش إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه أثناء مروره بمدينة الخوخة جنوبي الحديدة، متهمة الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم، فيما لم تصدر الجماعة أي تعليق على الاتهام.

ورغم تجدد المواجهات بين الحين والآخر، يشهد اليمن منذ أبريل/نيسان 2022 حالة تهدئة نسبية للحرب المستمرة منذ أكثر من 11 عاماً بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على محافظات ومدن عدة، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وتسببت الحرب في تدمير واسع للبنية التحتية وإلحاق أضرار جسيمة بمختلف القطاعات، كما أفضت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، في ظل مساعٍ أممية متواصلة لدفع جهود السلام وإنهاء النزاع.