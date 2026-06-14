اليمن.. مشروع "مسام" ينزع 2800 لغم وذخيرة غير منفجرة خلال 12 يوما من يونيو الجاري...

اليمن / الأناضول



أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن، الأحد، أن فرقه الميدانية نزعت نحو 2800 لغم وذخيرة غير منفجرة، خلال أقل من أسبوعين من يونيو/ حزيران الجاري.

وقال المشروع في حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية إن "الفرق الميدانية التابعة لمسام نزعت منذ بداية يونيو وحتى الـ12 منه 2708 ذخائر غير منفجرة".

وأضاف أن فرقه نزعت أيضا خلال الفترة ذاتها 104 ألغام مضادة للدبابات.

وقال المشروع إن فرقه تمكنت خلال الفترة ذاتها من تطهير 635 ألفا و652 مترا مربعا من الأراضي اليمنية من الألغام ومخلفات الحرب.

ويعد "مسام" مشروعا إنسانيا أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018، بهدف تطهير الأراضي اليمنية من الألغام ومخلفات الحرب.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين، يتجاوز عدد الألغام المزروعة في البلاد مليوني لغم.

ورغم المواجهات المتقطعة بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة نسبية من حرب بدأت قبل نحو 12 عاما بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وقوات جماعة الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.​​​​​​​