قال إن فرقه تمكنت منذ انطلاق عملياته باليمن في 2018 من نزع 578 ألفا و226 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة

اليمن.. "مسام" السعودي ينزع نحو 7 آلاف لغم وذخيرة غير منفجرة في يوليو قال إن فرقه تمكنت منذ انطلاق عملياته باليمن في 2018 من نزع 578 ألفا و226 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة

اليمن/ الأناضول



​​​​​​​أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن، الأحد، أن فرقه الميدانية نزعت نحو 7 آلاف لغم وذخيرة غير منفجرة، خلال يوليو/ تموز الماضي.

و"مسام" مشروع إنساني سعودي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو/حزيران 2018، بهدف تطهير الأراضي اليمنية من الألغام ومخلفات الحرب.



وقال "مسام"، في بيان، إن فرقه "نزعت خلال شهر يوليو 6556 ذخيرة غير منفجرة، و393 لغمًا مضادًا للدبابات".



وأضاف أنه تمكن منذ انطلاق عملياته باليمن من نزع 578 ألفا و226 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.



وفي مايو/أيار 2023، حذرت الأمم المتحدة، من أن ملايين الألغام الأرضية والمتفجرات تعيق وصول المساعدات الإنسانية في اليمن.

بينما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في يوليو 2023 من أن "البقايا غير المنفجرة" تهدد ملايين اليمنيين.



وحسب تقارير رسمية يمنية، فإن عدد الألغام المزروعة في البلاد تتجاوز مليونين، وأودت بحياة آلاف المدنيين في العديد من المحافظات، منذ بدء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين.

ورغم المواجهات المتقطعة بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة نسبية من حرب بدأت قبل نحو 12 عاما بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وقوات جماعة الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.



